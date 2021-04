Ministro Paris sobre el peak de la pandemia: “No hay que atribuir los 9 mil a un solo día”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió este martes a la máxima cifra de contagios de Covid-19, ocurrido el viernes 9 de abril, cuando se registraron 9.171 casos casos nuevos.

Sobre el peak, dijo que “a mí me sorprendieron mucho, ocurrieron después de tres días de ocho mil (casos nuevos), tres días de cinco mil y después nueve mil. No significa que ese día hubo nueve mil”.

“Probablemente hubo un atraso en la transmisión de los resultados y lo más lógico hubiese sido que hubiese habido 7 mil, 7 mil y 7 mil, pero no bajar de ocho mil a cinco mil, que es raro, y después volver a nueve mil. Por lo tanto, no hay que asustarse, hay que preocuparse mucho, pero no hay que atribuir los 9 mil a un solo día“, sostuvo.

Poniéndose en el caso de nueve mil casos en una sola jornada, Paris señaló que “catorce días después vamos a tener un porcentaje importante -que ahora es cercano al 2,4%, antes era el 5%- de esos pacientes que van ingresar a las UCI”.