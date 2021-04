Presidenta del Senado espera tramitar “con mucha celeridad” tercer retiro del 10%

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), publicó un video en su página de Facebook en el cual informó que el lunes el proyecto de tercer retiro de fondos previsionales comenzará a ser tramitado en el Senado.

En este sentido, señaló que “hemos conversado con el presidente de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, senador Pedro Araya, que se le dará celeridad al tratamiento del proyecto de la Comisión”.

“El Senado ya tenía fijada sesión para el día lunes y vamos a cumplir con todas las formalidades para dar cuenta a la Sala. Lo que esperamos es que el Senado tramite con mucha celeridad este proyecto de tercer retiro”, afirmó.

Provoste agregó que “si hoy día la ciudadanía está esperando, preguntando y está con expectativas de que esto ocurra, es porque tiene necesidades. Porque las ayudas que ha entregado el gobierno son tardías, no llegan a todos, no son universales”.

“A pesar de todo lo que hemos insistido con Renta Básica Universal, este gobierno se niega a entregarla. Por eso el primer retiro y el segundo, fueron muy importantes para muchas familias que no accedían a ninguna ayuda por parte del Estado”, añadió.

La senadora planteó que “nosotros queremos seguir insistiendo. El gobierno no entiende que la Renta Básica Universal es fundamental, un monto de dinero para que las familias se puedan cuidar en esta pandemia. Si la gente no tiene con que alimentarse y alimentar a sus familias, va a salir y se va a exponer al riesgo del contagio”.

“Yo quiero sumarme a las voces que desde el mismo gobierno le han planteado al Presidente Piñera que no ponga obstáculos a la iniciativa del retiro del 10%. Hoy la gente espera que este retiro se tramite con celeridad en el Senado, que cuente con el apoyo de los parlamentarios de toda la oposición, pero también del oficialismo, para hacer realidad este tercer retiro. Esperamos que el gobierno no siga colocando trabas a las ayudas que esperamos que la ciudadanía tenga pronto, concurriendo al Tribunal Constitucional”, indicó la presidenta del Senado.

En la misma línea, sostuvo que “si no hubiésemos tenido primer y segundo retiro la situación social y económica que en nuestro país ya es difícil, hubiese sido mucho más compleja. Al comienzo de esta pandemia se nos decía que el virus era ‘democrático’, que afectaba a todos por igual. La verdad, eso no es así. La gente pobre ahora es más pobre, los estudiantes pobres no tienen acceso a internet, no tienen computadores, hay más contagios, la gente se muere más en los sectores más vulnerables”.

“Hemos visto que los ocho principales millonarios del país han aumentado en un 73% su fortuna. Esa noticia, junto con los 2 millones 300 mil chilenos y chilenas de clase media que cayeron en la pobreza, da cuenta de la necesidad imperiosa de entregar mejores y mayores ayudas, más expeditas, y hacernos cargo de esta desigualdad que no da para más. Por eso que hemos planteado impuesto a los súper ricos, fin de las exenciones tributarias y tener mayores recursos para ir en ayuda de todos quienes hoy enfrentan dificultades”, complementó.

Provoste expresó que “yo confío en que la próxima semana sea el tiempo de avanzar. No sólo en el tercer retiro en el Senado. Sino también en agilizar el pago de las pensiones de alimentos”.

La senadora llamó a la población a cuidarse y a vacunarse a su debido turno. “Se han mostrado datos importantes sobre la importancia de vacunarse. Si la vacunación ha sido exitosa es porque ha sido universal y descentralizada, con los municipios a través de la atención primaria. Es universal. A nadie le preguntan cual es su Registro Social de Hogares para vacunarlo. Esperamos que este gobierno entienda, de una vez por todas, que las ayudas económicas también tienen que tener este sentido universal”, sentenció.