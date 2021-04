“No aporta en nada”: Mamá de Tomás Bravo responde tras ser víctima de un cruel comentario sobre su hijo 

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, denunció por medio de sus redes sociales que fue víctima de un inoportuno comentario relacionado con su hijo. La progenitora se refirió al tema en su cuenta de Instagram, donde solicitó que las personas respeten el dolor que vive la familia tras la muerte del pequeño.

Recordemos que los padres del menor se enteraron por televisión de las circunstancias en las que falleció su hijo tras la filtración del informe de autopsia. El incidente actualmente es investigado por las autoridades para determinar a los responsables.

A raíz de lo anterior Estefanía utilizó su cuenta de Instagram para realizar sus descargos y también para dedicar palabras a Tomás. La madre compartió una fotografía donde el menor disfruta al interior de una piscina.

“Estarás 56 días en esa cosa (SML) hasta el día de tu despedida hijo. Me da una impotencia enorme saber que te tuvieron ahí casi dos meses en vano. Ni tú, ni yo, ni tu familia se merece todo lo que ha pasado. Ha sido un dolor enorme, que se especulen cosas, que se ‘filtren cosas’, que comenten cosas sin importar el dolor que pueden causar. Y por sobre todo, que no tengan respeto por ti“, expresó.

Posteriormente agregó: “Perdóname por traerte a un mundo tan cruel. Tú tenías derecho a vivir, a crecer, a conocer el mundo, a jugar, a graduarte, a tener amiguitos, a estudiar lo que quisieras, a trabajar, a enamorarte, darme nietos, cuidarme cuando fuera abuelita (…) te quitaron ese derecho hijo, el derecho a vivir tu vida conmigo así de feliz como la vivíamos”.

El escritor de la madre no pasó desapercibido por los internautas, quienes manifestaron sus muestras de apoyo. Pese a lo anterior, alguien decidió realizar un inoportuno comentario que fue compartido posteriormente por Estefanía en sus historias.

“Tu hijo sale con cara de tristeza. ¿Estás segura que no le hacían cosas malas?”, consultó una internauta por medio de un mensaje.

A lo anterior la mamá de Tomás respondió: “Aún existe gente como esta ‘señorita’, mal intencionada, que no aporta en nada. Así que por eso trato de abstenerme a responder, porque no estoy en condiciones de ver este tipo de ridiculeces. Te respondo delante de todos que no me interesa en lo más mínimo tus palabras. Si te interesa un poco lo de mi hijo, te darías el tiempo de ver todas las fotos en que sale riendo“.