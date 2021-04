Diputados PPD acusan “reacción desmedida” de Fuerzas Armadas y del Gobierno tras rutina humorística

Diputados del PPD expresaron su preocupación por la “reacción desmedida” de las Fuerzas Armadas de Chile y del Ministerio de Defensa, en contra de un programa de humor de La Red que parodió a un militar.

“Nos preocupa la reacción desmedida y en cadena del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, a la que también se sumó el Gobierno, en contra de la libertad de expresión de un programa de La Red. Es por ello, que la Comisión de Defensa citará el próximo miércoles al Ministro Prokurica, instancia a la que también está citado el día martes, por segunda vez, debido al caso de espionaje al periodista Mauricio Weibel”, afirmó la diputada y miembro de la Comisión de Defensa, Patricia Rubio.

La parlamentaria agregó que “francamente nos hubiera gustado que con la misma fuerza y celeridad con que el Gobierno salió a defender al Ejército por un sketch en un programa de televisión, el Ministro Prokurica hubiese repudiado lo ocurrido con Weibel”.

“Sobre todo cuando Ciper reveló que la institución logró la autorización judicial para realizar dicha operación en base a antecedentes falsos. El espionaje y amenazar la libertad de expresión son acciones atentatorias a los Derechos Humanos”, agregó.

En tanto, el diputado y miembro de la Comisión de DD.HH, Tucapel Jiménez, afirmó que “no hemos visto ni un gesto del Ministerio de Defensa ni de las FF.AA entregando disculpas e información a la ciudadanía por las violaciones a los DD.HH ni por las irregularidades y desfalcos que se han cometido en las instituciones. Esos han sido los verdaderos motivos por los cuales la ciudadanía tiene una visión crítica de su función. No una parodia en televisión”.

Por su parte, la diputada y presidenta de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, Carolina Marzán, adelantó que el miércoles está citado a la instancia el presidente del Colegio de Periodistas para analizar “los amedrentamientos y presiones que ha recibido equipo de La Red por parte de las Fuerzas Armadas y del propio Gobierno, que dice tanto ampararse en el respeto a la Constitución, pero en este caso está yendo en contra del artículo 19 de la Constitución que habla de la libertad de expresión”.

“El humor es una forma de rescate para todo el drama que se está viviendo hoy día por los efectos económicos y sociales de la pandemia, que el Gobierno no ha sabido dar respuesta”, señaló Marzán.

Finalmente, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, aseguró que “las Fuerzas Armadas no son deliberantes, no pueden cuestionar la línea editorial de un medio de comunicación, aunque no les guste. Y menos el Gobierno puede amparar y apoyar esa conducta”.

“Las presiones e intentos de censura al canal La Red han sobrepasado todos los límites aceptables en una democracia. No podemos tolerar que las FF.AA. presionen y censuren medios vulnerando principios básicos de la convivencia democrática”, sentenció.

Agencia Uno