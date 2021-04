Ministro Bellolio descarta deliberación de las FF.AA. por críticas contra La Red

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a las críticas que recibió La Red por un polémico sketch realizado por Francisco ‘Toto’ Acuña y Belen Mora en el programa “Políticamente Incorrecto”.

“Quisiera referirme a un tema que ha ocurrido este fin de semana en relación al canal de televisión La Red y las reacciones que esto mismo ha generado. En primer lugar y para decirlo muy claro (…) la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de informar y la libertad de consciencias son reglas fundamentales en una sociedad democrática y quiero ser categórico en que la vamos a promover, la vamos a defender y vamos a rechazar absolutamente cualquier intento de afectarla”, comenzó declarando el ministro.

“En el último año, como está a la vista de todos los ciudadanos, las Fuerzas Armadas y de Orden han estado trabajando en conjunto con la ciudadanía por el Covid, trasladando a pacientes, resguardando ciudades, fiscalizando cuarentenas, reafirmando su compromiso de apoyo con los chilenos, y algunos han preguntado si es que acaso ha habido o no deliberación, y nuestra respuesta es que creemos que no la ha habido, toda vez que es la propia Contraloría la que establece cuáles son esos límites de la deliberación y es referirse a ámbitos políticos partidistas o a una política pública que no tiene que ver con las Fuerzas Armadas, ellas no han sucedido”, añadió.

“En este caso, lo que ha hecho el Ejército, emite una opinión expresando una molestia por una parodia, en que consideran que se ofende, se denosta y se ridiculiza el trabajo de hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas“, complementó Bellolio.

El secretario de Estado señaló que “según como decía la Contraloría, los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen prohibido realizar actividades de naturaleza política, deben tener una absoluta prescindencia y abstenerse de toda actividad de carácter político partidista, y eso es exactamente lo que aquí no ha ocurrido, no ha ocurrido ninguna de esas cosas anteriores”.

“La Constitución en nuestro país establece la libertad para poder emitir opinión de informar sin censura previa, en cualquier forma y en cualquier medio, y por cierto que nosotros como Gobierno no solo lo respetamos, sino que además lo defendemos y lo vamos a seguir defendiendo“, sostuvo.

“La libertad de expresión está en pleno ejercicio en nuestro país. Somos una democracia en que las autoridades estamos expuestas a la crítica, y también los medios de prensa pueden estar expuestos a críticas y comentarios, y esa es la realidad que está a la vista todos los días”, indicó.

En esta misma línea recalcó que “no existe censura previa, de que se pueden emitir comentarios críticos sobre lo que hacen las autoridades y las parodias son parte de la libertad de expresión, son parte también de lo que ocurre en una sociedad democrática”

“Y que alguien pueda decir que se siente humillado o que se siente dañado por esa parodia también es parte del marco de la libertad de expresión”, dijo.

“Nosotros como Gobierno valoramos profundamente lo que hoy día se garantiza en nuestra Constitución, creemos que es parte esencial de la democracia, el medio tiene la libertad de expresar sus opiniones, de tener su línea editorial y también otras personas pueden manifestar una opinión con respecto a alegar sentirse deshonrados o calumniados”, cerró.

Cabe recordar que tras esto, la Armada expresó su malestar indicando que el show buscó “ridiculizar” a los miembros de la institución: “La Armada de Chile lamenta profundamente que se emplee, como forma de hacer humor, la descalificación, ofensas y afirmaciones que intenta ridiculizar la función de hombres y mujeres de una institución permanente del Estado, en quienes reconocemos y valoramos el inmenso aporte que han realizado a nuestros compatriotas”, expresaron.

En tanto, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, indicó: “Me parece muy lamentable que el canal de televisión La Red, en un programa de parodia política, emita una supuesta entrevista humorística a un actor ‘disfrazado’ de general, para hacer acciones destinadas a denostar la honra y ofender la labor que realizan cada día miles de hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas”.