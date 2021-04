Presidente de la SNA sobre La Araucanía: “Es una conversación permanente sin resultados, y eso es lo que nos preocupa”

El lunes 26 de abril termina el periodo de Ricardo Ariztía en la presidencia de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la que asumió el 2019.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el líder gremial sostuvo que “la agricultura toda la vida está llena de contingencias”.

En ese sentido, si tuviera que destacar algunos temas que siguen pendientes para el gremio, el principal es La Araucanía, que “es un tema inexplicable para nosotros, para todo el país, para la convivencia con paz y tranquilidad. Nada de esto existe, entonces nos ha ocupado una parte importante de nuestra agenda poder lograr algún tipo de cercanía con el sector político y con las propias comunidades mapuche. En eso trabajamos muy coordinadamente con otras organizaciones gremiales”.

Otro tema es el Código de Agua, “que se ha malinterpretado, se ha engañado a los ciudadanos, porque una de las frases típicas o caballito de batalla de quienes nos critican y nos atacan es que el agua debe ser un elemento de consumo humanos. Jamás hemos puesto alguna condición con respecto al consumo humano. Eso está totalmente disponible, abierto y todas las propuestas que se quieran resolver. Por lo tanto, no es tema para nosotros”.

“Con Conaf también tenemos dificultades, con el Servicio de Impuestos Internos. Por temas pendientes, no es que queden pendientes, siguen su curso”, agregó.

La Araucanía

Con respecto a la situación de violencia en la Región de La Araucanía, Ariztía comentó que ya “hay familias de agricultores que ya viven en la ciudad, y van a trabajar todos los días al campo. Hay muchas historias, muchas de ellas dramáticas. Pero se centra todo en la defensa de su patrimonio, de su fuente de trabajo, de sus trabajadores, de una convivencia dentro del predio y la zona, que va mucho más allá de bajar una cortina e irse para la casa”.

“Algunos tienen que vender, ya asediados por el robo, incendios y destrucción hasta de la casa, y muerte y asesinato como el de la familia Luchsinger-Mackay, y otros casos recientes. Indudable que es un tema súper complejo“, sostuvo.

“No tenemos menos de 120 tomas de fundos. Comunidades se toman los fundos, ponen su bandera, arman un ruco a la entrada de la puerta, viene el agricultor y presenta la demanda ante Carabineros, Carabineros los retira, los saca, y no pasan horas y vuelven de nuevo a este círculo vicioso que no se la ha puesto orden mientras no tengamos una ley mas severa para terminar con estas tomas que solo provocan angustia, desgracia, pérdida de trabajo y mayor destrucción de la economía en esa región”, dijo.

El presidente de la SNA afirmó que tienen constantes reuniones de trabajo con las autoridades sobre esta materia, “pero desgraciadamente, por un lado, no están las leyes que se piden aprobar para tener un Estado de Derecho que corresponde; y, por otro, tampoco hay una actuación firme en algunos aspectos en estos atentados, por lo tanto es un discurso o una conversación permanente sin resultado y eso es lo que nos preocupa”.

“Aquí ya se habla de macrozona, ya no es solo La Araucanía, es Biobío, es Los Lagos, se comienza abrir hacia las otras regiones“, señaló, agregando que “hay que buscar la forma de poner término y que vuelva la paz y la tranquilidad a todo el sector”.

