Covid-19: Matronas piden considerar a embarazadas en el plan de vacunación

El Colegio de Matronas y Matrones de Chile hizo esta mañana un llamado urgente a la autoridad sanitaria, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género y al Presidente de la República, para que se considere de manera urgente en el Plan de Vacunación contra el Covid-19 a las gestantes y aquellas que están en periodo de lactancia.

“No puede ser que a acciones de salud sexual y salud reproductiva que han sido vulneradas en esta pandemia, como la no toma de exámenes preventivos de cáncer, como la no atención de mujeres menopáusicas o de la tercera edad, hoy tengamos que sumar que la gestación siga siendo no considerada una condición de riesgo como tampoco a las personas que están lactando”, afirmó Anita Román, presidenta del gremio.

En este sentido, la dirigente señaló que las cifras de contagio en este sector de la población no son auspiciosas. “Tenemos de enero a marzo de este año un aumento considerable gestantes que se han infectado con el coronavirus, y que han desarrollado la enfermedad, y un número importante de ellas que ha fallecido”, argumentó, en referencia a las cifras entregadas por Minsal a fines del mes pasado, que dan cuenta de más de 8 mil contagios en embarazadas, cinco fallecimientos y 392 gestantes en la UCI.

“Señor Presidente, le solicitamos como Colegio de Matronas y Matrones de Chile instalar una Mesa Covid con todos los expertos en salud sexual y salud reproductiva, para ver cómo vamos a implementar aquellas acciones que no han sido ejecutadas durante este periodo, pero también aquellas que permitan a las mujeres en gestación o en periodo de lactancia acceder al derecho a la vacuna”, concluyó Román.

Agencia Uno