Ministro Bellolio por el tercer retiro del 10%: “Vamos a hacer una nueva Constitución, pero hoy tenemos una y hay que respetarla”

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, calificó como “absurda” la posible acusación constitucional que están evaluando algunos políticos de oposición contra el Presidente Sebastián Piñera, al recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto del tercer retiro del 10%.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura , el ministro dijo que “vamos a hacer una nueva constitución, pero tenemos una hoy día y esa hay que respetarla y uno no puede estar saltándosela”.

Sobre la acusación, sostuvo que “claramente ahí hay una cuestión política que es simplemente absurda. Acusar constitucionalmente a un presidente por hacer uso de una facultad constitucional para defender la constitucionalidad de una medida que un tribunal dijo que es institucional, es francamente absurdo, francamente ridículo que algunos quieran hacer eso”.

“Significa que tienen un muy poco aprecio por la democracia, que no pueden soportar que hayan personas que hagan políticas públicas diferente a las que ellos quieren y amenazan con la violencia o la destitución”, añadió.

De acuerdo a la autoridad el tercer retiro es inconstitucional porque “significa mayores gastos, que significa materias de seguridad social, todas las cuales están en nuestra Constitución atribuidas en el Ejecutivo”.

“Eso mismo fue algo que ratificó ya el Tribunal Constitucional en el segundo retiro“, donde al final el Gobierno presentó una alternativa, y que fue aprobado.

Un mal proyecto vs. el IFE

“Creemos que este es un mal proyecto, porque cuando hay 3 millones de chilenos, concentrados en personas vulnerables y mujeres, y no tienen ni un peso para sacar de las AFP, y se produjera un tercer retiro habrían un poco más de 5 millones de personas que no tendrían nada que sacar, pero además perjudicarían sus pensiones inmediatas, en torno a un 30%, y también las futuras, nos parece que no es la medida que hay que tomar hoy día”, explicó Jaime Bellolio.

Como alternativa, Bellolio destacó el “nuevo IFE ampliado” que busca a llegar a 13,3 millones de personas y el cual ya no tiene requisitos.

Según afirmó, quienes no calificaron a este beneficio o el Bono de Clase media “a través de esta fórmula si van a clasificar en el IFE, porque se levantar restricciones que habían para la postulación”.