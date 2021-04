Denuncian ante Fiscalía presuntas irregularidades en Municipalidad de Maipú

Un grupo de vecinos, encabezados por la vocera de la Unidad Constituyente de Maipú, Alejandra Bustamante, la concejala de la comuna Patricia Cocas, y la vicepresidenta del PDC, Cecilia Valdés, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía para que investigue una serie de presuntas irregularidades detectadas en la Municipalidad de Maipú, durante la gestión de la alcaldesa Cathy Barriga, los que quedaron en evidencia durante un reportaje de televisión (MEGA), emitido la mañana del miércoles 21 de abril.

“Es una situación muy grave, ya que ratifica el informe emitido por la Contraloría 693, donde se indica una serie de irregularidades que está ejecutando el municipio. Se trata de 548 millones de pesos que no se han determinado en qué se gastaron o invirtieron”, explicó Bustamante.

En esta misma línea, la concejala Patricia Cocas, pidió a la justicia intervenir en estos hechos. “Son más de 500 millones de pesos que no han sido justificados. Estas son cosas que no pueden seguir ocurriendo en Maipú, aún más con las necesidades de nuestros vecinos. Acá las irregularidades son unas tras otras. Es algo insólito”, dijo la autoridad comunal.

Los hechos que se denuncian:

1. Contratación de servicios mediante trato directo, por la cantidad de $ 26.890.752, con el objeto de proveer la difusión de noticias, eventos y servicios del municipio a través de las páginas web de personas naturales, pese a que la Municipalidad cuenta con página y cuentas institucionales.

2. Pago de $ 13.137.333, por concepto de honorarios imputados a la cuenta 21-04-004 Programas comunitarios, los que se encuentran insuficientemente acreditados, debido a que las unidades a cargo de visar los informes de los prestadores de servicios, no presentaron las evidencias que avalen las tareas contenidas en los informes mensuales del mes de julio de 2019.

3. Se comprobaron desembolsos insuficientemente acreditados por diversas actividades realizadas por la Municipalidad de Maipú, ascendentes a $ 548.612.176, relacionados con la compra de regalos publicitarios a saber bolsas ecológicas, caramayolas, mochilas, cobertor de polar, botellas deportivas de aluminio, paraguas modelo ejecutivo, entre otros, y 5.000 bolsas de TNT y 1.000 bolsas de papel; capacitación dirigida al personal municipal que cumple entre 5 y 50 años de servicios, realizada en el Gran Hotel Pucón Enjoy, ubicado en la novena región del país; servicio de transporte para paseos de verano realizados en el período 2019; compra de lienzos color policloruro de vinilo – PVC-; colaciones para la Oficina de la Infancia 2019; compras relacionadas con mascarillas, portales antivirus, camas clínicas, test rápidos, mercaderías, adquisición de vitamina C; y, desembolsos por cóctel para 1.000 y 500 personas, 10.000 vasos reutilizables, y 55 cajas de madera en raulí, gastos que no presentaban los respaldos respectivos en los comprobantes de egresos examinados por esta Sede Regional, razón por la que esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago formulará el reparo correspondiente.

4. Incumplimiento reiterativo del principio de no fragmentación de las adquisiciones realizadas a los proveedores Miami Export SpA y Praga SpA., cuyos totales por las especies adquiridas por la entidad comunal sobrepasan las 1.000 UTM,

5. Múltiples y variadas infracciones a la ley de compras públicas, uso y abuso del mecanismo de trato directo y falta de licitación pública.

