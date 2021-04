Ministro de Ciencia valora llegada de dosis de vacuna de AstraZeneca

Pasado este mediodía llegó el primer cargamento de vacunas de AstraZeneca, con 158 mil dosis que estarán a disposición los próximos días para sumarse a las que ya están siendo aplicadas en nuestro país de los laboratorios Sinovac y Pfizer/BioNtech.

El ensayo clínico de fase III de esta vacuna es liderado por la U. de Chile y cuenta con más de 2 mil 300 voluntarios y voluntarias que se inscribieron en el estudio.

Tras el arribo de las primeras dosis del medicamento, este viernes el ministro de Ciencia, Andrés Couve, junto al rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi y a los investigadores de la U. de Chile, Dra. María Elena Santolaya y Dr. Sergio Vargas, que han liderado las pruebas y análisis, se refirieron al proceso de vacunación en curso, y al medicamento que ya está en el país.

“Hoy recibimos el primer embarque de la vacuna de Astrazeneca. Cerca de 158 mil dosis de esta vacuna que se entrega como parte de la iniciativa internacional Covax, con las que totalizamos prácticamente 16 millones de vacunas que hemos recibido en nuestro país”, señaló el ministro Couve.

La autoridad del Ministerio de Ciencia destacó que éste es el primer envío de más de 800 mil dosis de AstraZeneca que llegarán a través de Covax, gracias a la colaboración de distintos actores.

“Hoy no solamente celebramos la recepción de este cargamento de una nueva vacuna que se incorpora a nuestro portafolio de opciones, sino que también destacamos el trabajo en los ensayos clínicos y en particular el equipo que dirigió el ensayo de Oxford/AstraZeneca. Los equipos técnicos, científicos y clínicos -y hacer los ensayos clínicos en Chile- nos ayudan a tener una mucho mejor comprensión de la vacuna, a conocerla, a participar de sus mejoras y también para dar un respaldo de confianza a la ciudadanía”, dijo el ministro.

El doctor Sergio Vargas, destacó la participación de los más de dos mil voluntarios en esta colaboración científica: “Es un orgullo haber participado como una Universidad Pública al servicio del país en esta vacuna y también agradecer a los voluntarios. Creo que el rol de las personas que recibieron vacunas- que se sienten seguras-porque tener una vacuna de esta seguridad es una ventaja. Pero, también el rol de las personas que recibieron placebo, de asistir a todos los controles sin saber que están o no vacunados y eso merece destacarse también”, afirmó.

Mientras que, en cuanto al riesgo de trombos, y la suspensión aplicada en algunos países de la vacuna de AstraZeneca, la Dra. María Elena Santolaya explicó que se han reportado solo 86 casos en 25 millones de vacunados y eso significa un 3,4 por millón, equivalente a 0,0003% de riesgo.

“La precaución que ha tomado el ISP, que es una entidad muy rigurosa y que trabaja muy bien todos los antecedentes científicos, es no exponer a las mujeres menores de 55 años a esta vacuna, considerando que los pocos casos existentes se acumulan en esa edad”, precisó.

“Mi llamado es a que nos vacunemos todos, con la vacuna que corresponda y que esté disponible y que eso lo hagamos por protección personal, de personas que viven de nosotros que pueden tener una debilidad en su sistema inmune y por último por una mirada colectiva”, dijo Santolaya.

En la misma línea, el Rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, instó a la población a inocularse. “Desde la Universidad de Chile hacemos un llamado a la ciudadanía para que se vacunen, que no hacerlo es entrañar un peligro y un riesgo absolutamente innecesario y evitable a sus seres queridos, a la gente en torno a ellos y a la gente en su conjunto. Hemos insistido mucho en concepto que uno no vacuna personas, uno le da tratamiento de antibióticos quizás a las personas cuando tienen infecciones, pero no vacuna personas, uno vacuna a una sociedad, a una comunidad entera. La campaña será exitosa en la medida que todos nos vacunemos”.

Y añadió que todos los estudios, en el caso de AstraZeneca, “demuestran que los riesgos supuestos son absolutamente mínimos, inexistentes, prácticamente no tienen peso alguno en comparación con las ventajas que tiene la vacuna como factor de protección. Nos parece que es una responsabilidad elemental vacunarse”.

A fines de noviembre se inició el estudio en nuestro país, el que fue liderado por la U. de Chile, a través de dos centros de reclutamiento y pruebas: Facultad de Medicina, a cargo del investigador, Doctor Sergio Vargas; y en el Hospital Luis Calvo Mackenna, liderado por la investigadora, Doctora María Elena Santolaya. A estos centros, se suma el Centro Respiratorio Integral, Cenresin, de Quillota, liderado por la Doctora Juanita Pavie.

En el proceso de enrolamiento se logró incluir a más de 2 mil 300 voluntarios. En el caso de la Facultad de Medicina U. de Chile, 1.222 personas; en el Centro del Hospital Luis Calvo Mackenna, 530 personas; y cerca de 552 personas en Quillota. El estudio sigue en curso, dado que los voluntarios y voluntarias que participaron permanecerán en seguimiento durante dos años.

Agencia Uno