Ministro Paris reconoce equivocación en gráfico de velocidad de vacunación: “Fue un error mío, pero estamos vacunando a más de 300 mil personas al día”

El ministro de Salud, Enrique Paris, reconoció que se cometió un error con un gráfico presentado durante el balance sobre Covid-19 de este jueves.

Dicha presentación, para demostrar que el proceso de vacunación no sufrido una baja en su velocidad, mostraba la vacunación diaria por 100 habitantes desde el 25 de diciembre del 2020 hasta 20 de abril del 2021.

“Se repite sin base científica y sin ninguna publicación, que Chile ha disminuido su velocidad de vacunación”, dijo Paris ese día frente a la consulta de un periodista.

Tras la difusión del gráfico, en redes sociales se demostró que los datos estaban presentados de una forma en que no se evidenciaba la baja en el proceso de vacunación, reforzando la afirmación del ministro.

El reconocimiento de Paris

Sin embargo, este viernes el ministro cambió el tono y reconoció ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados que el gráfico no fue presentado de la forma correcta.

“Ayer cometí un error porque presenté un gráfico logarítmico en vez de matemático. Fue un error mío, pero estamos vacunando a más de 300 mil personas al día, porque tuvimos que sumar influenza”, explicó.

Añadió que “estamos vacunando más de 100 mil personas por influenza, 75 mil con primera dosis y 150 mil con segunda dosis”.

Pese a la curva del nuevo gráfico, Paris sostuvo que “hemos mantenido la velocidad de vacunación al máximo posible, y no puedo forzar a la salud primaria a que trabajen sábado y domingo, pero sí vamos a ver la posibilidad de ir más rápido con los grupos etarios”, agregó.

“Pero los mayores 90 (años) eran 800 mil, pero entre 40 y 50 años son 2 millones. Si los llamamos a todos en una semana va a haber atochamiento, va haber problema, y por eso está más distanciado“, dijo.

Por último, el ministro llamó a la atención primaria a “llenar el RNI, porque nos llevamos al sorpresa que muchos municipios que no llenan el registro nacional, por lo tanto cuando piden vacunas nosotros les decimos ‘pero no las ocuparon’, pero nos dicen ‘sí las ocupamos, pero no figuran en el registro”.