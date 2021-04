Ofician al Minsal por información sobre efectos de vacunas en embarazadas

Con el objetivo de informar a la población sobre las implicancias que podría tener la vacuna contra el Covid-19 en embarazadas, la diputada de Renovación Nacional (RN), Camila Flores, solicitó al ministro de Salud, Enrique Paris, y a autoridades de dicha cartera, información y antecedentes que aclaren si existe algún riesgo real para la vida, salud e integridad física y psíquica de una mujer embarazada que se someta de manera voluntaria a este proceso de inoculación.

“En los diferentes medios de comunicación hay muchas opiniones respecto a si una embarazada puede o no vacunarse. Entonces para no seguir con la desinformación, le he pedido al Ministro Paris que pueda entregar antecedentes concretos con respecto a este tema, para así, aquellas mamás que no tengan enfermedades de base y quieran vacunarse puedan hacerlo de forma voluntaria y prevenir el contagio de la enfermedad, cuidando así la salud de ella y del bebé que está por nacer. La idea es que no tengan que esperar a hacerlo siguiendo el calendario de inoculación”, declaró Flores.

Dentro de los puntos planteados en el oficio por la parlamentaria oficialista está el poder recibir un informe donde se compruebe cualquier amenaza para la vida, salud e integridad física y psíquica de una mujer embarazada que se someta a un proceso de vacunación contra el coronavirus. Al mismo tiempo, si existe riesgo para el hijo o hija que está en el vientre, o bien, si está recién nacido y amamantando.

“Es necesario que sepamos si existen estudios científicos y evidencia comparada que recomienden o sugieran la vacunación contra el Covid-19 en mujeres embarazadas siempre de manera voluntaria o, por el contrario, si existen estudios científicos o evidencia que aconseje no vacunarse”, enfatizó la diputada.

La parlamentaria también pidió “saber cómo ha sido la experiencia internacional en relación con la posible vacunación contra el Covid-19 de mujeres embarazadas, y cuáles han sido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto”, puntualizó la diputada de Renovación Nacional. Así, en el caso de aquellas mamás que quieran someterse a este proceso sanitario lo puedan hacer con la seguridad de que no están exponiendo sus vidas ni la de sus hijos”, remarcó.

Por último, la legisladora pidió conocer las cifras de todo el país en cuanto a la cantidad de mujeres embarazadas que se encuentren actualmente hospitalizadas por causa del coronavirus, el estado clínico en que estén, y cuántas de ellas son de la región de Valparaíso, distrito que la diputada representa.

Agencia Uno