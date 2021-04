Lanzan período de Gestión de Episodios Críticos 2021 en la RM

Con la presencia del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, y los seremis Juan Fernández (Medio Ambiente RM), Omar Cáceres (s) (Salud RM), Eddy Roldán (Transportes RM) y José Pedro Guilisasti (Agricultura RM), se realizó este lunes el lanzamiento de la Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2021 de la Región Metropolitana.

El período GEC rige del 1 de mayo al 31 de agosto, y forma parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago (PPDA).

Su objetivo es dar cumplimiento a las Normas Primarias de Calidad Ambiental de Aire vigentes, asociadas a los contaminantes Material Particulado Respirable MP10, Material Particulado Fino Respirable MP2,5, Ozono (O3), Monóxido de Carbono (CO), mediante medidas estructurales de largo plazo y medidas preventivas de corto plazo.

Esencialmente, se busca “prevenir la exposición a altos niveles de Material Particulado Fino mediante el seguimiento de los niveles de contaminación, pronóstico y la toma de medidas adecuadas para evitar altos niveles”.

Cabe recordar que las principales fuentes de emisiones contaminantes ambientales en la RM, en un año normal, son el Transporte (39%) (que se divide en maquinaria 20% y automóviles 19%), Leña (38%) e Industria (15%).

Las medidas del Plan de Descontaminación han ayudado a reducir los altos niveles de contaminación durante la última década.

En este sentido, el 2020 fue el año con la mejor Calidad del Aire desde que se tiene registro en la Región Metropolitana, no solo por la disminución de la cantidad de episodios por MP2.5 y MP10, si no además porque hubo menos concentración de contaminantes y menor cantidad de horas en episodio.

El intendente Guevara destacó los buenos niveles alcanzados durante el año pasado, donde -en parte, gracias a las restricciones de desplazamiento- por primera vez en la historia no se concretaron episodios críticos. Considerando sólo el periodo GEC, se produjo la siguiente disminución entre 2019 y 2020:

MP10: Reducción de las concentraciones es 31%.

MP2.5: Reducción de las concentraciones es 13%.

NOX: Reducción de las concentraciones es 45%.

“Este esfuerzo gigantesco no es suficiente si no contamos con el apoyo de los vecinos de la RM. El uso de la leña está absolutamente prohibido en la Provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo durante el año, y en todo el resto de las comunas cuando hay episodios críticos… No basta con que el Estado ponga los medios para fiscalizar el buen uso o la buena calidad del aire, sino que necesitamos de la colaboración de las personas y de la industria”, agregó Guevara.

También destacó la importancia del Programa de Lavado y Aspirado de calles que lleva a cabo la Intendencia RM. Con una inversión de más de $2.700 millones, abarca 29 comunas de la Región, dividas en cuatro zonas de Barrido, y con tres servicios: Servicio de lavado y aspirado de calles; Servicio de fiscalización; y Servicios de supervisión técnica.

El seremi de Medio Ambiente, Juan Fernández, destacó la importancia del trabajo conjunto que vienen realizando en conjunto con otras instituciones.

“El año pasado fue el de mejor calidad del aire desde que se está midiendo en el país. Y queremos pedir enfáticamente tres cosas: primero, que se sigan cuidando; segundo, que quienes no tienen que salir de la casa por un tema de movilidad, que no lo hagan, y tercero, en el ámbito de la educación, que bajen la APP de calidad del aire a sus teléfonos, para estar informados”, indicó.

Por su parte, el superintendente De La Maza señaló que “acá lo importante es la reducción de emisiones. Como país hemos implementado diversas medidas que nos permiten reducir la contaminación en el tiempo, pero si queremos tener beneficios ambientales concretos, requerimos fortalecer la vigilancia y supervisión de estas medidas”.

“Como SMA hemos reforzado dos componentes: la coordinación con otros servicios, como las actividades que realiza la seremi de Salud en materia de paralización de fuentes fijas, o Conaf y Minagri con respecto a quemas agrícolas y comercio de la leña, y como SMA con respecto a vigilar el límite de emisión máximo que debe cumplir la industria y el máximo nivel de humedad en el comercio de la leña”, añadió.

A su vez, el seremi Roldán recordó que “a partir de este lunes 3 de mayo iniciamos el GEC con los dígitos 8 y 9, continuando el martes con el 0 y 1, correlativos, y así sucesivamente”.

“Son dos dígitos diarios para vehículos con sello verde que hayan sido inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011, quienes tienen la prohibición de ingresar al anillo Américo Vespucio. Recordar que en período de preemergencia se mantienen los mismos dígitos, pero se agregan los vehículos de carga, como camiones y camionetas”, complementó.

El seremi Guilisisti detalló que “durante 2019 se realizaron 104 quemas ilegales, y el año 2020, 60 quemas ilegales. Esto es una considerable mejoría y un cambio de actitud de los agricultores. A partir del año 2026 esta normativa va a regir durante todo el año… Nosotros estamos realizando distintas capacitaciones -en conjunto con el Gobierno Regional- para que los agricultores sepan que alternativas tomar antes de quemar sus restrojos o cultivos después de cosechados”.

Finalmente, el seremi de Salud (s), Omar Cáceres, recordó que existe prohibición durante todo el año de uso de calefactores a leña en toda la Provincia de Santiago, y comunas de Puente Alto y San Bernardo.

“Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a que no use calefactores a leña; que los medios de calefacción que usen estén con las mantenciones que correspondan, y a hacer las ventilaciones en los domicilios por lo menos 15 a 30 minutos”, sostuvo.

De acuerdo al análisis realizado por la Seremi de MA, el transporte, que es la principal fuente de contaminación en Santiago, es la que más se ha visto impactada en este período por las restricciones al desplazamiento de personas.

Hoy, producto de las cuarentenas en la RM -al igual que lo sucedido en 2020- el Transporte y la industria se encuentran fuertemente disminuidos, por lo que en estos primeros meses del año -donde no rige GEC- se pudo observar que:

1- El primer trimestre 2021 ha registrado menos actividad que el mismo periodo 2020. Esto explicaría la reducción de NOx, MP10 y MP2,5. Durante 2020 no había las mismas restricciones en el periodo, aunque había comenzado el teletrabajo hacia fines de marzo.

2- En abril de 2021 hemos tenido cuarentena total para la RM, cosa que no se registró el 2020 (primera cuarentena total se inició el 15 de mayo). Esto explicaría la baja respecto de 2020 en los 3 contaminantes.

3- A partir de mayo, de mantenerse las restricciones, deberíamos esperar un comportamiento similar al invierno 2020.

Agencia Uno