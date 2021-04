Autoridades hacen llamado a reforzar medidas sanitarias ante paso a Fase 2

El ministro de Economía, Lucas Palacios, junto a representantes de la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara de Centros Comerciales de Chile, realizaron un nuevo llamado a reforzar las medidas sanitarias ante el funcionamiento para restaurantes, cafeterías, centros comerciales y recintos análogos a partir del jueves 29, cuando diez comunas de la Región Metropolitana avancen a Transición en el plan Paso a Paso.

El ministro Palacios detalló que “le he pedido esta reunión a los gremios para pedirles ese rigor y he sentido ese compromiso. Va a haber una mayor fiscalización en las comunas que pasan a Paso 2, justamente porque queremos dar los pasos adecuados y que no signifique descuidos, relajo, chipe libre y un rebrote, sino una plataforma sobre la cual podamos seguir avanzando, si es que las condiciones sanitarias lo permiten, sacando a otras comunas de Cuarentena a otros pasos superiores. Porque eso es lo que necesitan las personas. Más espacio para compartir con sus seres queridos, con sus familias, y también para poder recuperar sus trabajos”.

Desde el jueves, en los centros comerciales se reducirá el aforo a una persona cada diez metros cuadrados en espacios comunes, lo cual se traduce en una disminución de capacidad con respecto a lo que existía anteriormente cuando se permitía una persona cada ocho metros cuadrados.

“Le hemos pedido esfuerzos adicionales a todos los gremios seguir cuidándonos y no retroceder. Y también a las personas, porque esto es algo que tenemos que ir construyendo entre todos: esto no se trata del Gobierno, de la oposición, de un sector o de otro”, agregó el titular de Economía.

Asimismo, aseguró que “esto se trata de un esfuerzo entre todos. Es cierto que los contagios están comenzando a disminuir y hay algunas comunas que están en condiciones para poder salir de cuarentena. Y eso nos obliga a ser doblemente responsables, porque esas comunas que están saliendo de Cuarentena al Paso 2 tienen que abrirle la puerta a otras comunas para que también puedan salir de la situación de cuarentena”.

En tanto, restaurantes y cafeterías podrán operar en espacios abiertos con atención a público. La Asociación Chilena de Gastronomía se ha comprometido a hacer un trabajo extra para mejorar la trazabilidad en sus locales. Esto, mediante un formulario donde los clientes podrán dejar su nombre, mail y celular.

“Volver a funcionar en algunas comunas de la Región Metropolitana nos da una responsabilidad todavía mayor con aquellas comunas que siguen en cuarentena. Tenemos muchos restaurantes que están en comunas que van a seguir en cuarentena y por lo tanto la responsabilidad que tenemos los restaurantes que vamos a abrir, es efectivamente demostrar, como ya lo hicimos antes, cumpliendo los protocolos. Nuestro sector quiere volver a levantarse y no existe ninguna otra política pública más importante que el que se nos deje volver a trabajar”, resaltó Máximo Picallo, titular de ACHIGA.