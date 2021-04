Iván Aróstica sobre fallo del requerimiento del Gobierno por tercer retiro: “Hay siete ministros muy claros. No hubo discusión prácticamente hoy día”

El ministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, se refirió a la determinación de la entidad de no acoger el requerimiento presentado por el Gobierno en contra del proyecto de la oposición, que autoriza un tercer retiro de fondos de las AFP.

“Tal como estaba previsto, hubo dos votaciones hoy día: se votó la inhabilidad de la ministra Brahm, dada la presentación de los diputados y de un número importante de senadores -con la abstención de ella, que no participó- y esa fue rechazada cinco a cuatro. Cinco ministros votaron por rechazar por falta de fundamentos y cuatro ministros votaron por acoger la inhabilidad, esa fue la primera votación”, explicó.

En tanto, la segunda votación “fue relativa a la presentación de su Excelencia, el Presidente de la República, y haber si tenía fundamentos de derecho, y ahí fue rechazado ese trámite, fue desestimado el requerimiento en esta etapa, en el sentido de que carece de fundamentos completos, si bien tiene fundamentos por su puesto, es un extenso escrito del Presidente de la República, faltó hacerse cargo de algunos antecedentes, tal como lo dijimos en la mañana, que faltaba la relación todavía que hiciera el relator, haber si los completaba esos antecedentes hoy día. Esos antecedentes son básicamente la sentencia del Tribunal Constitucional anterior, del 30 de diciembre“, sostuvo, añadiendo que “esa sentencia tiene dos factores importantes que su Excelencia no los consideró“.

“Uno es el voto de cinco ministros que estuvieron por no admitirlo ya en aquella ocasión. El Presidente de la República tiene perfecto derecho a no estar de acuerdo con ello, pero tiene que decirlo en su requerimiento“, afirmó Aróstica.

“Además, en esa sentencia del Tribunal Constitucional que me tocó redactar, no fue un cheque en blanco, en el sentido de que cualquiera de los dos, el Congreso o él podían hacer retiros de fondos, no. En esa ocasión se le reconoció, como no podía ser menos, al Presidente de la República, una iniciativa exclusiva para legislar la materia, pero legislar en el sentido de retribuir a las personas la pérdida de su remuneración o el menoscabo de su remuneración, ese es el objetivo de esto”, dijo.

“Entendemos en el Tribunal Constitucional lo que estamos votando, entendemos que esta no es una disputa entre dos poderes por quién tiene simplemente la prorrogativa, aquí hay que mirar por los terceros, que son las personas que han perdido su remuneración, que les permite ganarse la vida“, sostuvo el ministro de TC.

En este sentido, afirmó que “no hubo mayores novedades con el anterior requerimiento, así que muchos ministros mantuvieron su criterio y otros cambiamos ese criterio, en el sentido de que no se hace cargo su Excelencia de todo lo que decía ese fallo”.

“El Tribunal Constitucional no es un tribunal político… Hay siete ministros muy claros. No hubo discusión prácticamente hoy día“, complementó finalmente.