Joaquín Lavín: “Cuando un Presidente en un momento difícil te pide apoyo, yo creo que tú tienes que estar”

Joaquín Lavín fue uno de los precandidatos presidenciales de Chile Vamos que asistió a La Moneda para apoyar el anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre su proyecto de tercer retiro del 10%.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el alcalde de Las Condes contó que fue el mismo Mandatario que lo llamó el domingo para asistir.

“El Presidente de la República me llamó el día domingo, tipo una de la tarde para decirme ‘mire, voy a presentar esto y necesito que usted lo apoye y que venga’. Yo dije sí. Uno puede no estar de acuerdo en todo, decir que el Gobierno llegó tarde…“, señaló.

En ese sentido, Lavín dijo que en estos momentos “hay que estar. Cuando un Presidente de la República -y no lo digo solo pensando en Sebastián Piñera, si fuera Michelle Bachelet lo diría igual- en un momento difícil de a vida del país te pide apoyo, yo creo que tú tienes que estar”.

“Fui, y muchas personas me dijeron para qué fuiste. Es lo que correspondía, hay que ir. Obviamente uno tiene que mantener sus propias posiciones”, agregó.

Cabe señalar que al anuncio también fueron Mario Desbordes (RN), Evelyn Matthei (UDI) y Sebastián Sichel. El único que se restó fue Ignacio Briones (Evópoli).

“Es un mejor proyecto”

“Aquí ha habido una especie de pelea entre el perro y el gato. O un gallito permanente. Primero el gobierno diciendo no, no, no, no hay retiro. Yo mismo propuse una fórmula que era el retiro de las AFC. No, no, no. También en mi caso me dijeron no, no, no“, rememoró la autoridad comuna.

“Cuando el Congreso ya lo tenía prácticamente listo (el proyecto), el Gobierno dice sí, sí, sí. Y además voy a presentar un proyecto mejorado. Y ahora que está mejorado, porque efectivamente considera más personas, el Congreso dice no, no, no“, lamentó.

“Es un espectáculo que, desde el punto de vista de la gente, es muy lamentable, porque dicen ‘cómo puede ser que no se pongan de acuerdo"”, opinó.

Según Lavín, el proyecto de tercer retiro del Gobierno “es mejor” que el despachado del Congreso, pero sí llego tarde.

De todos modos, Lavín valoró que la propuesta del Ejecutivo considere una forma de cotización adicional para recuperar los fondos y el bono de $200 mil para quienes estén en saldo cero. “Yo le habría depositado más, mi propuesta era 400 mil”, dijo.

Por último señaló que “la gente necesita la plata, el punto es hacerlo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, legalmente, constitucionalmente, y el proyecto del Gobierno resuelve ese problema y además incorpora más gente. Por eso yo lo tramitaría rápido y lo aprobaría”.