Nuevo presidente de la SNA, Cristián Allendes: “Tenemos que cumplir más que un rol político, un rol de ayuda a la comunidad”

Este lunes 28 de abril asumió como nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) Cristián Allendes y este miércoles conversó con “Conectados” de Agricultura sobre sus nuevos desafíos.

El empresario, ligado toda la vida con la producción y exportación de frutas, comentó que su decisión de liderar el gremio se da justo cuando “los tiempos y momentos que uno tiene que ayudar y estar presente en esto”.

“Creo que hoy en el caso de la agricultura, los agricultores, los productores de alimentos -como los llamo yo- y la empresa agroalimentaria tenemos que cumplir un rol más que político, un rol de ayuda a la comunidad porque somos los abastecedores de los alimentos para Chile y para el mundo”, señaló.

Consultado por la importancia de la certidumbre jurídica en el país, Allendes dijo que”nosotros hoy día, por lo menos lo que yo pretendo y se lo he dicho a mi nuevo directorio, lo que queremos es conversar, estar cerca de las instituciones”.

“Nosotros no queremos que las aguas sean de los agricultores o de los productores de alimentos porque tienen que serlo, sino porque es justamente porque hoy día tú para pedir un crédito al banco y hacer una plantación o bodega, es súper importante importante para los bancos tener la certeza que el agua la van a poder, sea del agricultor o la empresa, hipotecar o qué se yo la tierra, pero si no tiene agua la tierra no sirve“, explicó.

“Hay cosas de este tipo que son importante, y que no hay duda que necesitamos certezas. En la tierra nosotros nunca hemos tenido susto que vaya haber incertezas o cosas de ese tipo“, agregó.

En esa misma línea, sostuvo que “lo que nosotros queremos no es que el agua sea de los agricultores porque tiene que ser, tiene que ser de los consumidores de agua. En primer lugar de la gente de la ciudades quenecsita beber, tomarse el agua, bañares, ducharse, todas las necesidades primarias que tiene el agua”.

“Pero también el ser humano necesita alimentarse, entonces el agua es un producto para producir alimento, no es porque el agricultor la quiere porque sí. La necesitamos para producir los alimentos que son la fuente de vida“, afirmó el nuevo presidente de la SNA.

“¿Tenemos que compartir el agua? Feliz, ningún problema. Conversémoslo, veamos cómo lo hacemos. Pero también no es posible que las sanitarias o los dueños de ellas quieran sacarle el agua a los agricultores, como por ejemplo puede pasar hoy en el río Maipo, que se ha llegado sacar hasta el 70% del agua para entregársela a la ciudad de Santiago. Cosa que nosotros estamos totalmente disponibles, pero ellos ganan dinero por vender el agua a a todos los ciudadanos… entonces que hagan más inversiones. Tienen derecho de agua en pozos profundos, montones y no la usan necesariamente porque les cuesta caro hacer producir esos pozos”, dijo.

La Araucanía

Sergio “Checho” Hirane quiso ahondar en sus declaraciones sobre las incertezas en la propiedad de la tierra, poniéndole como ejemplo La Araucanía.

“El problema es mucho más que incerteza por la tierra. Ahí no se está cumpliendo el Estado de Derecho. En ese sentido, es otro el problema. Las autoridades de cualquier gobierno tienen que hacer cumplir el Estado de Derecho. Lo que está pasando allá no debiera pasar aquí y en ningún país”, contestó el expresidente de Fedefurta.

“Pero en todo el resto del país no tenemos incertezas. Nosotros confiamos en que las autoridades tienen que hacer su trabajo”, añadió.

Por último, como mensaje para la ciudadanía, llamó a confiar en los agricultores “que cada día están haciendo mejor su trabajo, en el sentido de sustentabilidad, de profesionalismo, de tener un buen alimento para la mesa”.

“Alimento lo van a tener, no les va a faltar y nunca los agricultores son especuladores. Siempre están tratando de vender al mejor precio que puedan, pero eso también lo demanda el mercado”, agregó.

