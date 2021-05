Subsecretaria Daza visita Región del Maule para reforzar estrategias de TTA

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, visitó la región del Maule para reforzar la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) que impulsa el Ministerio de Salud para contener la pandemia por COVID-19.

La autoridad sanitaria presentó a un equipo conformado por 10 personas para realizar trazabilidad domiciliaria. Es decir, van a las residencias de los casos confirmados para verificar que estén haciendo aislamiento seguro y trazar a sus contactos estrechos.

Seis de los integrantes del grupo realizan trazabilidad de los positivos y contactos estrechos que no se logran ubicar (en terreno) y los otros cuatro lo hacen en operativos de búsqueda activa de casos de test de antígeno (in situ), trazando inmediatamente un caso positivo detectado.

El equipo está destinado a las comunas de Talca, Curicó y Linares, buscando los casos que no pueden contactarse por diversas causas.

Durante la primera semana de implementada la estrategia, se han realizado 119 trazabilidades en terreno y se han encontrado más de 320 contactos estrechos, entregando mensajes de cuidado y aislamiento. De ellos, el 71% se derivó a Residencias Sanitarias.

En ese contexto, la subsecretaria Daza remarcó que “para realizar una trazabilidad efectiva, necesitamos que los contagiados declaren todas las personas con las que estuvieron, aunque crean que no fueron contactos estrechos, pues es la autoridad sanitaria quien determina esa condición. Al hacerlo, puede estar salvando la vida de alguien, que sabrá que estuvo en riesgo de contraer el virus y le dará la opción de tomar medidas de autocuidado”.

Por su parte, la seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán, explicó sobre el nuevo equipo de trazabilidad domiciliaria que, “nos dimos cuenta que día a día hay muchas personas que no pueden ser contactadas porque el teléfono ya no está disponible, el teléfono quedó mal anotado, etc., quedando personas que no eran contactadas. Es por eso que ahora contamos con estos trazadores. Comenzamos en las tres comunas con mayor población y también más casos, como Linares, Curicó y Talca”.

Luego, en la Plaza Las Heras de la capital regional, se mostró un operativo Sociosanitario denominado COVID Social. Su objetivo es potenciar el testeo tanto de personas sintomáticas como de asintomáticas, para lo que se realizan test de antígenos. Pero también permite a quienes acuden, y que cuenten con su Registro Social de Hogares y estén dentro del 80% de mayor vulnerabilidad, revisar si son beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia.

El test de antígeno es un examen que detecta el virus del COVID-19 en personas principalmente con síntomas respiratorios asociados a la enfermedad. Los resultados se obtienen entre 15 y 30 minutos, lo que permite tener el diagnóstico a la brevedad y tomar las medidas de trazabilidad y aislamiento dispuestas por la autoridad sanitaria.

“Hago un llamado a que las personas asistan acá y se testeen de inmediato si presentan síntomas relacionados al COVID-19 o si participaron en alguna actividad de riesgo en la que se pudieron haber contagiado. Es clave hacerlo para identificar si tenemos el virus y si es así aislarse y detener la cadena de contagio y la propagación”, señaló la subsecretaria Paula Daza.

El operativo se mantendrá en el lugar todos los viernes mientras la comuna esté en Paso 2. Además, el test se encuentra disponible en los centros de salud de las comunas de Talca, Linares, Molina y Curicó. La próxima semana se inaugurarán en Vichuquén, Licantén, Hualañé y Curepto.

Desde que se comenzó a aplicar el test de antígeno a nivel nacional, se han realizado más de 82 mil exámenes, tanto en Búsqueda Activa de Casos (BAC) como en Centros de Salud, con una positividad de 20%.

En esta estrategia la región del Maule ha sido un ejemplo. De los 20.249 exámenes de antígeno tomados, el 71% de los realizados por Seremi fue derivado a una Residencia Sanitaria. En el caso de los antígenos realizados por centros de salud, un 43% fue derivado a una residencia. Es un claro ejemplo de cómo tener un resultado rápido permite aislar a las personas de forma efectiva.

En tanto, el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, recordó que durante el mes de marzo más de 230 mil hogares de la región recibieron el IFE Ampliado y en abril ya van más de 386 mil hogares han solicitado el beneficio. En ese sentido explicó que “aquí, desde la Región del Maule, estamos inaugurando y presentando estos operativos COVID Social, que esperamos lo repliquemos desde Arica a Magallanes para acercar la red social que ha dispuesto el Presidente Piñera, que va a llegar a más de 13 millones de personas”.

Durante la mañana, la subsecretaria Daza visitó la comuna de Colbún para inaugurar una nueva residencia sanitaria, la número 21 de la zona. Con ella se suman 250 nuevos cupos a las actuales 844 camas de la región.

A la fecha ya son 13.650 usuarios del Maule que han pasado por residencias de la zona. La mayoría de ellos (80%) se concentran en las comunas de Talca, Curicó, Linares y Molina.

Agencia Uno