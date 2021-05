Amiga de imputados por asesinato de niño de 12 años en Longaví: “No tenían respeto por nadie”

Este domingo fue entregado a familiares el cuerpo del menor de 12 años que fue brutalmente asesinado en la comuna de Longaví. El infante salió a dar un paseo junto a sus perros la tarde del jueves, sin regresar a casa minutos más tarde, como era habitual.

Los imputados por el crimen del menor son dos sujetos de 18 y 27 años cuya identidad no ha sido revelada. Ambos antisociales arrojaron al niño a un pozo tras quitarle la vida, lugar donde fue encontrado la jornada pasada.

Tras algunas diligencias se detuvo a los involucrados, cuyo control de detención fue ampliado al martes 4 de mayo, día en que serán formalizados por el delito a las 11 de la mañana.

En este contexto CHV Noticias conversó con una mujer que se identificó como “amiga” de los antisociales, quien de forma anónima decidió entregar información sobre los sujetos.

“Estuvieron arrendando cerca de mi casa un tiempo. Tuvieron un dilema con el dueño y el dueño los echó. Después se fueron a vivir a un terreno, en una casa rodante, también tuvieron dilema y se fueron a vivir al terreno del abuelo”, relató la mujer.

A lo anterior agregó: “De repente trabajaban, o sino se andaban consiguiendo cosas. Llegaron en la noche y me dijeron que habían tenido problemas con el abuelo. El menor me dijo que tenía droga y que necesitaba venderla para comprar algo para comer. Yo le dije ‘no, yo no conozco a nadie"”.

Según señaló, conoció a ambos sujetos en la plaza de Longaví: “No se veían malos. No sabía que tenían antecedentes. Empezamos a tener una amistad y después empezaron a llegar a la casa, pero no tenían respeto. Se creían de la casa, hacían lo que querían en esta casa. No tenían respeto por mi abuela, que es la dueña. Por nadie“, cerró.