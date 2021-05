Compañero de trabajo reveló que imputados por asesinato de niño en Longaví intentaron huir a Talca 

Este domingo fue entregado a familiares el cuerpo del menor de 12 años que fue brutalmente asesinado en la comuna de Longaví. El niño salió a dar un paseo junto a sus perros la tarde del jueves, sin regresar a casa minutos más tarde, como era habitual.

Los imputados por el crimen del menor son dos hombres de 18 y 27 años, ambos arrojaron al menor a un pozo tras quitarle la vida, lugar donde fue encontrado la jornada pasada.

En este contexto CHV Noticias entrevistó a un trabajador que cumplía labores con uno de los antisociales. Según indicó, ambos quisieron huir a otra ciudad cuando se anunció el hallazgo.

“El jefe, hoy día en la mañana me llama y me dice que ellos habían estado ahí el día viernes, entregando el cargo. Unos zapatos y no sé qué otras cosas más“, manifestó.

El hombre señaló que los antisociales indicaron que “les había salido una pega para Talca y se iban para allá”.

Finalmente, el trabajador lamentó la muerte del pequeño —a quien conocía— y manifestó que lo consideraba “como un sobrino”.

La Policía de Investigaciones (PDI), tras algunas diligencias, detuvo a los involucrados cuyo control de detención fue ampliado al martes 4 de mayo, día en que serán formalizados por el delito a las 11 de la mañana.