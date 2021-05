Cuerpo de niño asesinado en Longaví fue entregado a su familia

Este domingo, el Servicio Médico Legal de Talca entregó a su familia el cuerpo de Emilio Jara, el niño de 12 años asesinado en la comuna de Longaví.

Bajo la lluvia, decenas de personas acompañaron a los familiares del menor cuyo cuerpo fue hallado el pasado viernes con lesiones en su cuerpo, en la comuna perteneciente a la provincia de Linares.

La tía del pequeño Emilio, Margarita Vásquez, pidió justicia por el crimen. “Hemos tenido días muy difíciles y viene algo más complejo”, afirmó, según consignó Meganoticias.

Asimismo, agradeció en nombre de los padres del joven, “a la gente, los vecinos, los bomberos, a todos. Gracias por apoyarlos”, sentenció.

“Los tipos que mataron a mi sobrino tienen la mente sucia y mala. Pero debemos pedir que la gente mala, que le haga algo malo a un niño, no lo van a pasar bien. En la cárcel todo se paga… Reitero, no queremos pena de muerte, porque sería un solo dolor, queremos una condena larga. Vamos a llegar a las últimas consecuencias y no queremos que las leyes se sigan riendo de la gente”, sostuvo.

El día de ayer se informó de la detención de dos hombres, uno de 27 y 18 años, “por su presunta participación en un delito de homicidio, precisó el fiscal regional, Julio Contardo.

“Se recogieron evidencias suficientes, más el empadronamiento y con el trabajo de campo, llegaron a la convicción de la fiscal de solicitar al Juzgado de Garantía de Linares dos órdenes de detención para dos sujetos mayores de edad, los cuales fueron detenidos en las inmediaciones de la ciudad de Talca”, añadió el jefe de la PDI del Maule, prefecto inspector Lautaro Arias.

Finalmente, los restos del menor fueron velados en su casa, donde se presencian globos y carteles con consignas de apoyo y pidiendo justicia. En el trayecto a su casa, personas de la comuna y allegados de la familia despidieron al joven.