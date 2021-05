Tía de Emilio emplazó duramente a la Defensoría de la Niñez y el Gobierno

Gran conmoción causó el crimen de un pequeño de 12 años, quien fue encontrado muerto en un pozo en la comuna de Longaví. En ese sentido, la tía de Emilio, Margarita Vásquez emplazó a las autoridades por la falta de apoyo y realizó un importante llamado al Gobierno.

“Nosotros vamos a empezar una lucha contra lo que está mal en este país. Acá se nos ha vulnerado como familia, porque en la tele aparece la Defensoría de la Niñez, Sename y nadie se ha acercado, nadie ha llamado a los padres para peguntar si necesitan contención y nadie se ha acercado”, dijo la familiar a Canal 13.

En esa línea, la mujer agregó que han pasado tantos casos y vuelve a pasar, ni siquiera son capaces de acercarse a ofrecer una contención. Nosotros eso es lo que necesitamos, queremos que el país cambie”.

Pero eso no fue todo, ya que Vásquez realizó un fuerte llamado al Gobierno. “¿Cuántas madres están en el lugar de mi hermana? ¿Cuántas madres van a seguir estando si no se hace algo? Yo aquí quiero emplazar de hecho al presidente, él está a cargo de este país. O sea, cambiemos las leyes para el Presidente que está y para el que viene”, dijo.

“La Defensoría de la Niñez ¿por qué no vinieron acá? Nosotros no estamos pidiendo ayuda económica ni abogados ni nada. Nosotros estamos pidiendo que si salen en la tele para emplazar que defienden a los niños ¿por qué no estuvieron acá? Detrás hay una familia, hay niños”, cerró duramente.