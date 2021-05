“Día de la Madre”: Fiscalizan restaurantes y llaman a tomar precauciones

El Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, junto a la seremi de Salud RM, Paula Labra, y el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, fiscalizaron esta tarde las medidas sanitarias tomadas por los restaurantes de la comuna de Las Condes para evitar contagios por Covid-19.

Al respecto, el Intendente Felipe Guevara señaló que en el caso del restaurant Tiramisú -donde se realizó la actividad- “se cumple la normativa de dos metros lineales entre mesas; un aforo de cuatro personas por cada mesa, y además está debidamente cuidado el tema de la temperatura y la entrega de alcohol gel a las personas que ingresan a este restorán”.

Agregó que los restoranes pueden funcionar hasta el horario de comienzo del toque de queda, es decir, hasta las 21 horas en aquellas comunas en fase 2. Y de lunes a viernes, ya que los fines de semana la totalidad de la RM está en cuarentena, por lo que los locales solo pueden funcionar haciendo delivery. Por ello, este fin de semana no será concurrido como es tradición en otras celebraciones del Día de la Madre.

“Eso no va a ocurrir este año. Así es que la invitación es a que envíen a sus madres su plato favorito por delivery. No es el momento de reuniones familiares, no es el momento de juntarse a celebrar. Estoy seguro que lo que más quieren las madres es un saludo, un llamado telefónico, y no cosas materiales que sus hijos anden comprando en centros comerciales”, dijo Guevara.

La seremi Paula Labra agregó que “hoy tenemos doce comunas que están en Fase 2 de Transición, y los restaurantes pueden funcionar, pero con ciertas consideraciones. En este local estamos viendo que se cumplen todos los protocolos y vamos a estar fiscalizando permanentemente que se estén respetando estas indicaciones… También es importante que recordemos que cuando vengamos a un restorán o café nos podemos sacar la cascarilla para comer, pero en todos los otros momentos, para ir al baño por ejemplo, o circular en espacios comunes, debemos utilizarla”.

“Nuestra llamado en el día de la madre es, en primer lugar, es que prefiramos las compras en Internet para demostrarles nuestro cariño, y en segundo lugar es que las personas que van a pedir comida por delivery es que las personas eviten las aglomeraciones de los repartidores. Porque hemos visto en ocasiones anteriores que eso ha sucedido”, concluyó Labra.

Por su parte, Maximo Picallo, de Achiga, lamentó que el día histórico de mayor venta de los restaurantes no pueda replicarse este año, más considerando los delicados momentos que pasa el rubro gastronómico a raíz de las cuarentenas.

“Hacemos un llamado a nuestros clientes a que hagan sus pedidos por delivery. Es una manera de ayudar a este sector tan golpeado. Nos habría gustado que en este anuncio de hoy muchas más comunas de la RM hubiesen podido avanzar a fase 2, ya que hemos demostrado ser capaces de cumplir con los protocolos acordados por la autoridad. Nos parece muy bien que el foco esté puesto en el Plan de Vacunación, pero también necesitamos que nuestros negocios se comiencen a abrir cuanto antes”, indicó.

