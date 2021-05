Joven de Chimbarongo rifará su Bono de Clase Media

Un llamativo concurso se viralizó a través de redes sociales, todo esto en medio de la postulación y pago del Bono Clase Media en Chile, para las familias afectadas por la crisis del coronavirus.

En ese sentido, un joven de Chimbarongo, Héctor Matías Ortiz, decidió rifar los $500 mil pesos que entregó el Gobierno, concurso que tiene respaldo de notario y se lleva a cabo por redes.

El hombre de 21 años, grabó un video para presentar la cita, cuyas bases estarían respaldadas por una notaría en San Fernando.

La rifa consiste en que cualquier persona puede cancelar $3.000 pesos para comprar un número y participar. “Solo deben enviarme el comprobante de transferencia vía WhatsApp, donde pasaré un vale con el número con el que quedará registrado”, dijo.

Además, Ortiz señaló que habrá otro pozo de $100 mil pesos para el segundo ganador. “Todo es legal, para que no haya personas que creen que es algo trucho. Si no, no estaría mostrando mi cara”, afirmó.

Cabe señalar que, el 7 de junio a las 10:30 horas, el joven realizará el sorteo a través de Facebook.