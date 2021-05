Concejal Toro por detención de exfuncionario: “Estamos frente a la inminente caída de la narcopolítica en San Ramón”

El concejal de San Ramón, Gustavo Toro, valoró la oportuna detención del exconcejal de la comuna, José Miguel Zapata, quien fue aprehendido la noche del viernes por la Brigada Anticorrupción de la PDI mientras intentaba huir del país en un vuelo rumbo a Canadá.

“Hoy vemos que tras años de denuncias, demandas y querellas, la verdad y la justicia comienzan a dar sus frutos. Su intento de fuga del país solo demuestra la desesperación ante el inminente desplome de la narcopolítica en nuestra comuna, en que las redes de corrupción, tras largos años de impunidad, poco a poco comienzan a responder ante la justicia”, aseguró Gustavo Toro, quien es candidato a alcalde de San Ramón.

Cabe recordar que el exconcejal Zapata fue destituido en 2019 por faltas a la probidad, siendo justamente reemplazado por el concejal Gustavo Toro. Después de 2 años de investigación, la Fiscalía Metropolitana Sur determinó su formalización para el mes de septiembre junto al alcalde Miguel Ángel Aguilera, por diversos delitos de presunta corrupción en la comuna. Pero, debido al peligro de fuga, se adelantó su formalización para este sábado.

“Hoy estamos frente a la inminente caída de la narcopolítica. Ha sido una lucha inmensa. Nos han amenazado, insultado, incluso amedrentado a balazos en las calles, pero creemos que no podemos bajar los brazos. No descansaremos hasta que podamos erradicar la corrupción de nuestra querida comuna. Por San Ramón, por nuestros vecinos, que día a día nos apoyan con más fuerza, seguiremos adelante y no descansaremos de esta gran lucha contra el narcotráfico y la corrupción”, aseguró el concejal Toro.