Presentan operativos extramurales para reforzar vacunación en Tarapacá

En la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dio a conocer los operativos COVID SOCIAL. Se trata de un trabajo en conjunto de la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Servicios Sociales para reunir en un mismo lugar los programas de vacunación y testeo gratuito junto con la entrega de información y eventual registro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

De esta forma, si una persona resulta contacto estrecho o caso positivo y cuentan con su Registro Social de Hogares y están dentro del 80% de mayor vulnerabilidad, podrán recibir su ingreso IFE el cual los ayudará en su periodo de cuarentena.

Los lugares para llevar a cabo estos operativos son las comunas de Iquique y de Alto Hospicio para potenciar sus coberturas de vacunación, las cuales están por debajo del promedio nacional. “Necesitamos que toda la región de Tarapacá aumente su cobertura de vacunación con ambas dosis, ya que el 38% de la población ha completado el esquema de inmunización con las dos dosis. Necesitamos aumentar ese número”, explicó la subsecretaria.

Respecto de los próximos operativos extramurales en la zona, el seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, explicó que “ya están programadas otras tres actividades de operativos sociosanitarios para el 13, 18 y 28 de mayo en la comuna de Iquique, y el 3 de junio en Alto Hospicio.

La subsecretaria Daza, también informó que llegó a la región un ultra congelador de vacunas Pfizer, lo que facilita la gestión del stock en Tarapacá.

“Sabemos que las vacunas Pfizer requieren de una logística mucho más compleja, por ello el ultra congelador permitirá guardar las dosis y facilitará su distribución y logística. Esto ayuda a que las personas completen su esquema de vacunación con 2das dosis de Pfizer. Ya se han descongelado vacunas Pfizer 5 veces y actualmente hay en stock un total de 4.875 vacunas de este laboratorio”, detalló la subsecretaria de Salud Pública.

Antígenos para Tamarugal

La autoridad sanitaria también estuvo en Pozo Almonte, donde anunció la implementación del test de antígeno. De esta forma, el examen queda a disposición de los 17 mil usuarios que viven en la provincia del Tamarugal, 14 mil de ellos en la capital provincial.

Con esto, en la región de Tarapacá el examen está disponible en tres comunas, a cargo de los centros de salud de Iquique (Cesfam Videla), Alto Hospicio (CGU Héctor Reyno) y Pozo Almonte (SAPU). Próximamente estará también en el Cesfam de Pica.

El test de antígeno es un examen gratuito para personas principalmente con síntomas respiratorios asociados a la enfermedad. Los resultados de este examen se obtienen apenas entre 15 y 30 minutos después de su aplicación, facilitando la trazabilidad y permitiendo el aislamiento inmediato en casos positivos de COVID-19.

“Aprovecho de hacer un llamado para que las personas consulten de inmediato al momento de presentar síntomas asociados a COVID-19. Es fundamental que se hagan el examen diagnóstico lo antes posible y se aíslen de inmediato. Si el resultado es positivo, es de vital importancia que declaren todos sus contactos estrechos y se mantengan en cuarentena. Debemos cortar oportunamente la cadena de transmisión”, recalcó la subsecretaria Daza.

En tanto, el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, señaló que “quisiera pedirles que siguiéramos vacunándonos, aún necesitamos seguir avanzando. Y no olvidarnos que, aunque vayamos avanzando en la vacunación, no podemos olvidar las recomendaciones que hemos dado. Aún tenemos que seguir usando las mascarillas, lavarnos las manos, el distanciamiento social y no generar las fiestas que hemos visto en nuestra región”.

A nivel nacional, hasta el 6 de mayo se han aplicado 98.783 test de antígenos. De ellos 20.203 dieron positivos, con una positividad de 20%. En la Región de Tarapacá, en tanto, se han realizado 225 test, con un total de 65 positivos.

Agencia Uno.