Viña del Mar: Andrea Molina pide cierre de calles estratégicas en Fase 2

Concordante con su Plan de Apoyo al Empleo, Emprendimiento y Reactivación, la candidata a alcaldesa de Chile Vamos por Viña del Mar, Andrea Molina, pidió el cierre de calles estratégicas en Fase 2, a fin de apoyar a emprendedores gastronómicos y turísticos que no cuentan en la actualidad con una terraza para poder abrir.

“El 60% de los locales comerciales y gastronómicos de Viña no tienen terraza o espacios abiertos, por ende, no podrán abrir en Fase 2. Por eso, pedimos a la municipalidad el cierre estratégico de calles a fin de que éstos emprendedores puedan abrir y entregar su servicio. No olvidemos que de ellos también dependen muchos trabajadores que van a quedar cesantes si los locales se van a la quiebra”, puntualizó Molina.

La otrora diputada por la región de Valparaíso, agregó que “el costo de apertura de los locales es demasiado alto debido a lo restringido del aforo. Por eso, debemos facilitarles más espacios abiertos para que puedan atender al público. Esta es una iniciativa que se ha hecho en otras comunas del país y necesitamos que se replique en Viña para evitar despidos masivos y reactivar la economía local”.

“Esto, además, es un beneficio para el Estado pues deja de subsidiar la suspensión a tantas personas que volverían a sus puestos de trabajo. No olvidemos que Viña es una ciudad que vive del comercio, gastronomía y turismo. No podemos dejar en absoluta indefensión a todos estos viñamarinos”, enfatizó.

En esa línea, Rodrigo Rozas, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo, señaló que “estamos en un escenario bastante complejo, pasando malos momentos en lo emocional y financiero. Esperemos pronto que pasemos a la Fase 2 y, junto con eso, podamos contar con una reactivación real. Necesitamos que el municipio colabore con el cierre de calles, quite estacionamientos y permita poner mesas y sillas donde se pueda”.

“Se está generando un pánico empresarial donde estamos sometidos directamente al cierre. Necesitamos la voluntad del municipio para poder cerrar las calles, que es lo más importante, más que todos los beneficios, pues requerimos reaperturar con reactivación, con la recuperación de todos nuestros empleados que hoy día están en suspensión laboral”, añadió.

Finalmente, el empresario concluyó que, “necesitamos mayor benevolencia y que el municipio se ponga en nuestros zapatos porque hemos tenido gran tiempo que abordar gastos asociados a la operación como son los arriendos y la carga financiera de las imposiciones que mes a mes muchos están declarando y algunos están pagando. Si la parte pública no colabora, lamentablemente vamos a tener más cierres de locales emblemáticos que han tenido que bajar sus cortinas. Necesitamos el apoyo en este camino a la reactivación”.

Agencia Uno.