Caso Thiare Elgueda: Fiscalía de Atacama y PDI indagan hallazgo de vestimentas

La Fiscalía de Atacama junto a personal de la Brigada de Homicidios de la PDI trabajaron en diligencias, luego del hallazgo de prendas de vestir en las cercanías de Copiapó y que, de acuerdo los antecedentes que se manejan, podrían corresponder a Thiare Elgueda Acuña, joven que se mantiene desaparecida desde noviembre del año pasado en Copiapó.

De acuerdo a la vocera de la Fiscalía Regional, Rebeca Varas Guevara, luego del hallazgo se dio el aviso al Fiscal de turno y a la PDI, ordenando de manera inmediata el Ministerio Público el trabajo de peritos de la Brigada de Homicidios para realizar diligencias en las prendas encontradas para confirmar o descartar este antecedente.

Varas agregó también que profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía Regional se encuentran con familiares de la joven a fin de colaborar en todo lo que ella y su familia requieran.

Finalmente, Varas solicitó a la comunidad no intervenir en estas diligencias ni hacer circular información no confirmada para no entorpecer el trabajo que se realiza en estos momentos por parte de la Fiscalía y la PDI.

Agencia Uno.