Región de Coquimbo reporta 174 nuevos casos de coronavirus

En un nuevo balance sanitario, las autoridades informaron sobre nuevos cambios en el Plan “Paso a Paso” en la Región de Coquimbo.

“Este nuevo avance en el Plan Paso a paso para nuestra región lo recibimos de muy buena forma, pero también con cautela. Con la salida de Salamanca de la Fase 1, ya no tenemos comunas en cuarentena, lo que es muy positivo. Sin embargo, no nos podemos relajar en las medidas de autocuidado, porque eso solo provocaría que volvamos a retroceder. Hagamos que los esfuerzos y sacrificios de nuestras familias y de los funcionarios de salud no sean en vano. Sigamos cuidándonos, acudan a vacunarse y trabajemos unidos para ir superando esta emergencia sanitaria”, señaló el Intendente Pablo Herman.

De esta manera, a partir del próximo jueves 13 de mayo a las 05:00 horas, la comuna de Salamanca avanzará a Fase 2 de Transición, mientras que Punitaqui hará lo mismo, pero a Fase 3 de Preparación.

En esa línea, el seremi de Salud, Alejandro García, señaló que “ambas comunas antes mencionadas, han registrado una disminución importante en la evolución de casos confirmados en los últimos días, con un -38% para Salamanca y un -19% para Punitaqui. En cuanto a la positividad actual, la comuna de Salamanca presenta un 6.3%, mientras que Punitaqui tiene un 4.1%. El llamado es a continuar cuidándonos, no bajar los brazos y mantener en todo lugar las medidas sanitarias preventivas, para evitar nuevos casos y un retroceso en el Plan Paso a Paso”.

El balance sanitario para hoy indica 4 nuevos fallecidos a nivel regional debido a la enfermedad, 3 de Coquimbo y 1 de Illapel. “Razón por la cual entregamos nuestras condolencias a familiares y seres queridos”, agregó la autoridad sanitaria.

En relación al detalle de casos para este 6 de mayo se informan, 174 casos nuevos de Coronavirus, 66 de La Serena, 52 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 3 de La Higuera, 3 de Vicuña, 4 de Illapel, 1 de Canela, 7 de Los Vilos, 4 de Salamanca, 16 de Ovalle, 5 de Combarbalá, 3 de Monte Patria, 2 de Río Hurtado, 4 de otra región y 3 sin notificación en el Sistema Epivigila. Con esto, se contabilizan 33.639 casos acumulados, con 1.101 contagios activos”, finalizó el Seremi García.

El director del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, informó que, de las 858 personas internadas en los recintos asistenciales de la región, “214 han sido hospitalizadas por estar contagiadas con Covid-19, presentando complicaciones en su estado de salud. En relación a estos pacientes, puedo informar que 95 se encuentran en estado de gravedad y están siendo atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos, y 73 de ellos, están con apoyo de ventilación mecánica”.

Sobre las camas de la Unidad de Paciente Crítico disponibles, la autoridad señaló que “hoy la Región de Coquimbo dispone de 220 camas en toda la Red Asistencial. De este número, 20 pertenecen a la Unidad de Paciente Crítico, siendo 14 de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, donde se encuentran los pacientes en condición de mayor gravedad, y 6 de la Unidad de Tratamiento Intermedio”.

En relación al estado de salud de los funcionarios de la Red Asistencial, el director del Servicio de Salud Coquimbo agregó que, “desde el inicio de la pandemia a la fecha, 1.318 trabajadores se han contagiado con Covid-19. De ellos, al día de hoy 22 cursan la enfermedad, siendo 14 personas de los hospitales y 8 de la Atención Primaria de Salud”.

Agencia Uno