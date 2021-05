Tribunal de Ética del Colegio Médico declara admisible la denuncia contra Izkia Siches por sus declaraciones contra el Gobierno

Durante la tarde de este lunes, el Tribunal de Ética del Colegio Médico (Colmed) declaró admisible una denuncia realizada por un grupo de profesionales de la Salud en contra de la presidenta de la entidad, Izkia Siches, por sus polémicos dichos en contra de Gobierno.

Cabe recordar que en el podcast “La Cosa Nostra”, la líder del Colmed sostuvo que “yo personalmente la he pasado bien mal con este Gobierno. Nosotros ahora, con todo lo que ha pasado en la pandemia, estamos pero en guerra campal con el Gobierno, porque los gallos además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”.

Tras este hecho, un grupo de médicos realizó una denuncia contra Siches por una presunta falta a la ética, designando al doctor Santiago Parry como relator de la causa, quien determinó acoger la acusación.

Según precisó la doctora María Loreto Aguirre, una de las denunciantes, “ella (Izkia) nos representa a todos. Ella no representa a un sector y eso es lo que queremos. Ella dio la entrevista con el logo del Colegio Médico de fondo. Creo que el respeto es lo principal ante colegas y eso es lo que no se puede perder. Ella cruzó esa línea en esa entrevista”.

“Según lo establecido por el Artículo 4 Nº2 letra c) del Reglamento de Tribunales de Ética del Colegio Médico de Chile (A.G.), corresponde al Tribunal Nacional de Ética conocer de la presente denuncia, en procedimiento de única instancia“, detalla la resolución.

En cuanto a las sanciones que podrían aplicarse contra Siches, se encuentran castigos tales como una reprensión escrita hasta la expulsión del Colegio Médico. Asimismo, podrían establecerse multas contra la profesional o suspensiones hasta dos años de su cargo.