Tía de Tomás Acevedo: “La conducta de la familia de la menor siempre fue desprestigiarnos”

Este martes sigue el juicio oral contra los imputados del crimen de Tomás Acevedo, joven scout que fue brutalmente asesinado en 2019 en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua en la Región de O’Higgins.

En ese sentido, la tía del joven, Patricia Olea, aseguró que la familia de la menor, una de las imputadas en este hecho, se han dedicado a hablar mal de ellos y habló de la relación de cercanía que tenían entre las familias.

“Mi hermana fue siempre scout con la mamá de la menor, mi padre fue conocido con el abuelo, su abuela fue mi profesora, m hermana con la mamá de la niña siempre pertenecieron al grupo y hasta el día de hoy nos conocemos”, dijo en Contigo en La Mañana.

“Es doloroso porque si uno ve las entrevistas ella siempre fue una niña activa en el funeral de mi sobrino, una menor que volvió a usar el uniforme de scout, hizo escolta de la urna, siempre estuvo presente, entonces fue impactante para nosotros”, agregó.

En esa línea, la tía de Tomás apuntó al padre de la menor, que durante estos últimos días ha dado declaraciones asegurando su inocencia. “Es una indolencia de no ponerse en el lugar de nosotros, he escuchado las entrevistas del papá y me sorprende”, dijo.

“Hay un pueblo completo que sabe que él nunca ha sido un padre presente, la madre ha utilizado su tiempo para guiar, educar en lo que significa tener un cargo importante, despreocupándose de su hija, de hecho, la menor se presentó sola en las dos formalizaciones”, complementó.

Respecto a qué esperaban ellos sobre la familia de la menor, Patricia Olea aseguró que “Esperábamos un gesto, una llamada, un perdón, pero hoy doy gracias a dios que eso no se dio, que no tuvieron un gesto de humildad”.

“Creo que había sido producido a favor de ellos porque no desconocieron que la menor era una asesina, pero habría sido menos el repudio para ellos, porque su conducta siempre ha sido desprestigiarnos, ensuciar la honra de mi sobrino”, cerró.