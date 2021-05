Aparecerá en la papeletas de las elecciones sin ser candidata: “Ni siquiera me enteré por el partido político”

Una mujer en San Fernando, en la región de O’Higgins, descubrió que fue inscrita sin su permiso para ser candidata a concejal en su comuna.

Pamela Soto, fue alertada por un llamado del BancoEstado, quienes le señalaron que su cuenta del Servel ya estaba activa.

Sin saber sobre la situación, la persona comenzó a investigar y se dio cuenta que figuraba como candidata del Partido Regionalista Independiente (PRI) y que en su nombre ya figuraban todos los votos para la candidatura.

“Lo encuentro terrible, porque es algo que no busqué en ningún momento, ni siquiera me enteré por el partido político o por el Servel, me enteré por el banco”, dijo la afectada, según consignó 24 Horas.

Los documentos que figuran en la inscripción solamente el nombre y RUT corresponden al de Paola. En tanto, la firma, dirección, correo electrónico y teléfono fueron adulterados.

“Aparece una declaración jurada para la elección de concejales, el nombre y la firma, pero que no corresponden los otros datos”, aseveró Valeria Cáceres, hija de la mujer.