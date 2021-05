Violento asalto en casa habitada en Ñuñoa: “Me amenazaban de muerte a cada rato, que me iban a pegar un tiro”

Un violento robo con violencia afectó la noche de este viernes a un matrimonio en calle Presidente Madero, comuna de Ñuñoa, donde tras abrir la puerta, los dueños de casa fueron fuertemente intimidados.

“Estaba tranquilamente viendo la televisión. De repente empezaron a tocar la puerta fuertemente, como si una persona estuviera pidiendo ayuda. Yo pensé que era mi hijo, así que vine rápidamente a abrir. Abrí y entraron cuatro personas“, comenzó diciendo el hombre al contar su relato a los medios de televisión.

Tras ingresar violentamente, en menos de cinco minutos lo golpearon junto a su esposa, quien también sufrió las consecuencias de los asaltantes.

“La tomaron, la tiraron al suelo también conmigo… Ella estaba muy preocupada por mí, porque a mí ya me habían pegado, ya tenía sangre”, dijo la víctima, quien agregó que “me amenazaban de muerte a cada rato, que me iban a pegar un tiro. Me intentaban amarrar, pero las amarras de plástico que traían eran muy pequeñas y no lo lograron”.

El subcomisario Juan Villablanca, de la Brigada de Robos Suroriente de la PDI, explicó que posteriormente los antisociales dejaron la vivienda y que dos de los asaltantes se dieron a la fuga en un automóvil tipo SUV que los esperaba afuera, mientras que otros dos escaparon en el vehículo de la familia asaltada.

Los sujetos robaron varias especies tecnológicas del hogar, avaluadas en unos 25 millones de pesos.