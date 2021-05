Hombre denunció que no lo dejaron votar y explicó que “otra persona ya votó por mí”

Un singular hecho se registró durante la tarde de este domingo 16 de mayo, en plena votación de alcaldes, concejales, gobernadores regionales e integrantes de la convención constitucional.

Todo ocurrió en la comuna de La Pintana, donde una persona denunció que los vocales de su mesa no le permitieron cumplir con su deber cívico. ¿La razón? Le dijeron que otro elector ya había firmado con su nombre.

“No puedo votar porque otra persona ya votó por mí”, sostuvo Cristián Gajardo en conversación con Meganoticias.

Según detalló, “la persona que viene después de mí en el libro se llama Adolfo Gajardo y yo soy Cristián Adolfo Gajardo. Yo creo que lo anotaron mal y lo anotaron en el espacio en el que estaba yo, y lamentablemente la persona cuando firmó tampoco revisó que no era él“, dijo.

“Yo creo que fue un error porque me dicen que es la primera vez que les tocó de vocal. Me pidieron disculpas, hablé con el encargado de local y me dijo que no podía votar, que no había más opción y que hiciera un reclamo al Servel”, señaló.

En tanto, el presidente de su mesa indicó que “no puedo dar una explicación de lo que ocurrió, yo puedo escribir todo el procedimiento que hicimos. El caballero está afectado y tiene toda la razón en hacerlo. De ser humano a ser humano empatizo con él, pero no puedo darle una respuesta“.

“Yo solamente soy el presidente de esta mesa, mi conocimiento es demasiado limitado, no puedo darle algo que yo no tengo. Esa respuesta está sobre mí, no le puedes pedir a un soldado la estrategia de ataque de un capitán o de un comandante”, concluyó.