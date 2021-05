Ministro Delgado y fin del toque de queda: “Tenemos que evaluar bien la situación sanitaria por sobre cualquier otra consideración”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, abordó nuevamente la extensión o no del decreto de Estado de Excepción Constitucional por la pandemia de coronavirus y que permite al Ejecutivo imponer medidas restrictivas de movilización como el toque de queda, el plan Paso a Paso y la fiscalización.

“El otro día me preguntaban por la posibilidad de extender o no el decreto de Excepción que vence el 30 de junio. Hay situaciones que nos preocupan como Gobierno, que justamente tiene que ver con aquellas personas que lamentablemente no son capaces de tener autocontrol de su comportamiento en tiempos de Covid”, comenzó diciendo el secretario de Estado.

Lo anterior, respecto a las fiestas clandestinas que se detectaron el sábado por la noche, pese al toque de queda y la Ley Seca que rige por las elecciones.

“Estamos hablando de jóvenes que lo más probable es que la gran mayoría de ellos no estén vacunados con primera ni menos segunda dosis. Son personas que son de alto riesgo desde el punto de vista de la pandemia“, dijo.

El ministro agregó que “la fiesta en sí mismo no corresponde por medidas sanitarias ni el toque de queda, las medidas restrictivas. Pero no corresponde porque son personas más vulnerables desde el punto de vista de la pandemia”.

Delgado recordó que había sido consultado por las celebraciones en España por el fin del toque de queda y las medidas restrictivas.

Respecto a ello, dijo que “las personas que salen a celebrar o aprovechar el fin de medidas restrictivas son jóvenes”, por lo tanto “tenemos que evaluar bien la situación sanitaria por sobre cualquier otra consideración a la hora de evaluar o no poder pedir una extensión de aquel decreto, pero es un tema que vamos a ir conversando las próximas semanas”.