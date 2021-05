Estos son los 155 constituyentes que integrarán la Convención Constitucional

Tras las elecciones de este 15 y 16 de mayo, en donde se eligieron a 155 convencionales constituyentes, a continuación se detalla por distrito cómo quedó integrada la Convención Constitucional, destinada a redactar una nueva Constitución.

La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución en el plazo máximo de nueve meses, el que podrá prorrogarse, por una sola vez, por tres meses.

Luego de eso, se volverá a realizar un plebiscito ratificatorio o de salida, en el que chilenos y chilenas elegirán si aprobar o rechazar la nueva Carta Magna propuesta.

Distrito 1

C. Videla (PC)

P.Rivera (UDI)

J. Abarca (PL)

Distrito 2

H. Gutiérrez (PC)

A. Jofré (RN)

A. Flores (IND)

Distrito 3

C. Dorador (IND)

D. González (IND)

P. Toloza (IND)

H. Velasquez (FREVS)

Distrito 4

E. Portilla (PC)

C. Juan (IND)

G. Namor (IND)

M. Hurtado (PS)

Distrito 5

I. Olivares (IND)

J. Mella (CS)

C. Calvo (PS)

D. Bravo (IND)

R. Vega (RN)

M. Castillo (IND)

Distrito 6

C. Vilches (Com)

M. Serey (CS)

L. Vergara (IND)

R. Cozzi (RN)J. Carmen (IND)

C. Gomez (PS)

C. Andrade (IND)

M. Botto (IND)

Distrito 7

J. Bassa (CS)

J. Arancibia (UDI)

C. Zarate (IND)

A. Squella (PL)

T. Madriaga (IND)

R. Celis (RN)

M. Oyarzún(RD)

Distrito 8

D. Stingo (RD)

B. Maza (Evo)

M. Arellano (IND)

M. Rivera (IND)

V. Miranda (PC)

B. Rosario (PRO)

T. Urrutia (RD)

Distrito 9

R. Logan (IND)

B. Sepulveda (PC)

N. Henriquez (IND)

A. Perez (IND)

A. Zuñiga (UDI)

C. Valenzuela (PS)

Distrito 10

F. Atria (RD)

T. Marinovic (RN)

P. Politzer (IND)

J. Baradit (PS)

C. Monckeberg (RN)

M. Woldarsky (IND)

G. Roa (RD)

Distrito 11

M. Cubillos (UDI)

H. Larrain (Evo)

C. Schonhaut (CS)

C. Hube (UDI)

B. Fontaine (RN)

P. Fernandez (PL)

Distrito 12

B. Baranda (IND)

B. Sanchez (RD)

A. Carrillo (IND)

G. Grandon (IND)

M. Ossandon (RN)

J. Martin (IND)

Distrito 13

M. Pinto (PS)

I. Villena (IND)

R. Rojas (IND)

M. Barraza (PC)

Distrito 14

I. Achurra (CS)

F. Caamaño (IND)

R. Garin (PR)

P. Valenzuela (IND)

C. Castro (UDI)

Distrito 15

L. Vallejos (IND)

A. Saldaña (IND)

C. Bown (UDI)

M. Orellana (PS)

D. Abarca (CS)

Distrito 16

R. Neumann (UDI)

N. Nuñez (FREVS)

G. Alvarado (IND)

A. Cancino (PS)

Distrito 17

R. Celedon (FREVS)

B. Rebolledo (Evo)

M. Quinteros (IND)

A. Moreno (UDI)

C. Viera (DC)

E. Labraña (IND)

P. Grandon (FREVS)

Distrito 18

P. Labra (RN)

F. Arauna (IND)

F. Salinas (IND)

R. Montero (PS)

Distrito 19

M. Arrau (UDI)

C. Uribe (IND)

F. Harboe (PPD)

C. Sepulveda (IND)

M. Letelier (IND)

Distrito 20

A. Alvez (RD)

R. Cantuarias (Evo)

R. Vidal (IND)

A. Cruz (PS)

T. Pustilnick (IND)

B. Labbe (IND)

L. Silva (RN)

Distrito 21

V. Hoppe (PC)

P. Veloso (RN)

L. Barcelo (PPD)

J. Fuchslocher (IND)

Distrito 22

F. Chahin (DC)

E. Cretton (UDI)

R. Hurtado (RN)

Distrito 23

L. Mayol (RN)

M. Royo (Igualdad)

H. Martinez (IND)

E. Castillo (PPD)

L. Cespedes (IND)

A. Tepper (RN)

Distrito 24

R. Reyes (PS)

P. Muñoz (PS)

F. Mena (UDI)

A. Delgado (RD)

Distrito 25

H. Jurgensen (RN)

M. Vargas (PS)

M. Ubilla (UDI)

Distrito 26

J. Álvarez (PS)

A. Ampuero (IND)

G. Dominguez (IND)

K. Montealegre (UDI)

Distrito 27

T. Laibe (PS)

G. Navarrete (Evo)

Y. Gomez (RD)

Distrito 28

M. Daza (IND)

E. Giustinianovich (IND)

R. Alvarez (UDI)

Pueblos originarios

A. Caiguan (Mapuche)

T. Aguilera (Rapa Nui)

W. Bacian (Quechua)

A. Millabur (Mapuche)

N. Llanquileo (Mapuche)

E. Loncón (Mapuche)

J. Fernández (Kawashkar)

G. Calderón (Diaguita)

I. Godoy (Colla)

F. Tirado (Chango)

X. Anza (Atacameño)

L. Jiménez (Aimara)

I. Mamani (Aimara)

L. Gómez (Yagán)

R. Catrileo (Mapuche)

F. Linconao (Mapuche)

V. Antilef (Mapuche)