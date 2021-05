“No soy muy amigo del Tik Tok”: Tomás Vodanovic habla de los cambios en Maipú tras ser electo alcalde

El alcalde electo en la Municipalidad de Maipú, Tomás Vodanovic, comenzó a marcar diferencias en relación a su antecesora, Cathy Barriga.

La nueva autoridad comunal aseguró que habrá muchos cambios en la forma de administrar la política local de esa comuna.

“Se levantó un programa con los vecinos para hacer una auditoria externa para conocer el real estado financiero de la Municipalidad. Tenemos datos de la Contraloría, de personas de dentro del municipio del nivel de regularidades, endeudamientos, de la alta rotación de cargos públicos”, dijo Vodanovic a Bienvenidos.

“Tenemos una difícil tarea en Maipú que es la de reconstruir un municipio en términos organizaciones, financiero y territorios. Nosotros no prometimos nada de lo que no podemos cumplir”, agregó.

Sobre la posibilidad de reunirse con Cathy Barriga, el nuevo alcalde afirmó que “tenemos toda la disposición del mundo. Ojalá podamos hacer un traspaso de la gestión municipal, lo más limpio, por lo que esperamos que la alcaldesa tenga esa disposición”.

Respecto a los miles de mensajes a través de redes sociales, Vodanovic señaló que “no estábamos preparados para esto, a veces mi equipo me ayuda con el Instagram pero no tenemos un equipo para eso”.

Ante la pregunta de Tonka Tomicic si se acabaría el Tik Tok de la comuna, Vodanovic aseguró que “no soy muy amigo de eso, espero no hacerlo. Entiendo que las redes sociales son un canal de comunicación, pero el foco de nuestra gestión no va por ahí”.