Claudio Orrego y la segunda vuelta: “Mi contendora va a tratar de politizar ese tema, porque se da cuenta que es el momento para decir que esto es una elección política”

Claudio Orrego (DC) fue, junto a Karina Oliva (Comunes), quien pasó a segunda vuelta para el cargo de gobernador regional de la Región Metropolitana. Y según él, esta es una diferente etapa, más aún por cómo fueron los resultados de constituyentes.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura señaló que “la ciudadanía que vota es cada día más libre, y de verdad votan por las personas. Mira lo que pasó con Pablo Maltés. Pamela Jiles hizo todo lo posible, inclusive llegando a exabruptos para que endosarle a su pareja y candidato su apoyo, y no fue capaz porque la gente cuando tiene que votar en la urna vota por lo que cree lo que es mejor”.

“Yo creo que en segunda vuelta va a ocurrir lo mismo. Nadie endosa los votos, uno tiene que salir a reconcursar y a plantearle a la ciudadanía cuál es la mejor propuesta que tenemos para la región”, añadió.

En esa misma línea, señaló que “los que queramos gobernar la región vamos a tener que ir a buscar a todas las personas que tuvieron distintas votaciones y va a ser muy difícil, porque hay desconfianza. Además esto va a ser una segunda vuelta, día que juega Chile (vs. Argentina)”.

“Hay que esforzarse mucho para que la gente diga quién gobierne la región más grande y desigual de Chile tiene que ser no cualquier persona, tiene que ser alguien que de verdad nos vaya a asegurar un buen resultado“, agregó.

Con respecto a la segunda vuelta, dice que será diferente a la primera, porque en esta etapa van a poder concentrarse más allá de explicar en qué consiste el cargo, aunque con los resultados más políticos de los convencionales, cree que Oliva puede aprovechar eso.

“Ahora que va haber una segunda vuelta, yo creo que mi contendora va a tratar de politizar ese tema, porque se da cuenta que el momento político para decir que esto es una elección política… yo tengo la impresión de que es al revés, que vamos a tener la posibilidad de explicarle a la ciudadanía que en el caso de la R. M. el gobernador va a ser como un alcalde mayor, que va a tener que trabajar con los demás alcaldes para buscar soluciones concretar a problemas súper concretos”, argumentó.

“La gente al final se pregunta puede o no hacer la pega, porque este no es un listado de intenciones, son proyecto que uno puede realizar. Yo que he estado en el Estado, tanto nivel regional como local y pucha que es difícil hacer la pega en el Estado. La burocracia es gigantesca. No saber cómo funciona el Estado es un handicap súper grande“, dijo apelando a su experiencia como intendente y alcalde.

Para lo que viene, indicó que “ahora tenemos que salir a ser aún más transversales. Como nunca tenemos que ser capaces de sumar gente independiente, que es lo que vimos un poco en las elecciones del fin de semana. El hecho de que te apoye un independiente, es muy más importante que te apoye tu partido”.