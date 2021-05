Concejal de Castro falleció tras un accidente de tránsito

Durante la mañana de este martes, se informó el fallecimiento del concejal de Castro, René Vidal, a los 65 años, luego de que protagonizara un accidente de tránsito tras presentar un problema cardiaco mientras manejaba hacia el sector Punta Diamante.

La autoridad impactó una barrera de contención, siendo atendido por equipos de emergencia. A pesar de lo mencionado y tras ser trasladado al hospital Augusto Riffart, se confirmó la muerte del hombre.

“El paciente ingresó con un shock cardiógeno, lo que significó una insuficiencia cardiaca agua, severa, con un cuadro bastante compatibilidad con un infarto masivo”, dijo doctor Julio Morales, del Hospital de Castro.

El alcalde de la comuna, Juan Eduardo Vera, despidió al concejal. “Hasta siempre amigo del alma. Nuestra comuna está de duelo y todos lloramos la pérdida de uno de los mejores servicios público que ha conocido en mi vida”, señaló.

“Nunca me dejaste solo amigo, aún pensando distintos. Tus consejos me acompañaron y me acompañarán siempre”, cerró la autoridad, quien también decretó tres días de duelo comunal.