“No importa su formación académica”: Hija de “Tía Pikachú” sale en su defensa ante críticas

La hija de Giovanna Grandón, más conocida como “la Tía Pikachú”, salió a defender a su madre tras las diversas críticas que ha recibido luego de haber sido electa como constituyente para la Convención Constitucional.

La joven aseguró en sus redes sociales que “la ‘Tía Pikachú’ pudo ser la mamá de cualquiera de ustedes, ya que es la representación clásica de la mamá o abuela chilena”.

“Esta vez me tocó a mí, y fue ella… la mujer que me dio la vida es ahora una de las constituyentes de nuestro país. Y nunca me ha gustado sentir a mi madre expuesta. ¿A quién sí?”, agregó.

“Algunos de mi edad la critican solo por contar con estudios técnicos en educación parvulario, pero cuando ella y mi padre tuvieron el dinero par pagar estudios superiores profesionales, decidiendo dedicar ese dinero a mis estudios”, complementó.

“Ahora soy directora de arte y hace cinco años he tenido muchas oportunidades incluso fuera de Chile. Me consta que siempre que todo lo que soy es por mi madre, Giovanna Grandón y mi padre Jorge Millán”, cerró.

Revisa el texto completo en la publicación: