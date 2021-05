Revelan audio de sospechoso del crimen de hermanos en El Bosque tras darse a la fuga

Durante las últimas horas, apareció un nuevo antecedente en el marco de la investigación para dar con la ubicación del principal sospechoso del macabro asesinato de dos hermanos en la comuna de El Bosque.

A pesar que la causa del ataque sigue siendo un misterio, la madre del sospechoso habló desde las sombras, entregando así detalles de la personalidad del acusado.

“La PDI tiene el informe psicológico del colegio donde él estudio hasta los 22 años. mi hijo sufría de esquizofrenia, personalidad múltiple, un grado de autismo. Por eso no tiene expresión de rostro y no habla a menos que uno le hable”, dijo la mujer a Chilevisión.

“Mi hijo sufre varias patologías, pero no las demuestra. Él siempre me dijo ‘mamá, no estoy loco’”, agregó.

En esa línea, la madre del sospechoso reveló que él “le envió un audio a un primo diciendo que no se acuerda de nada”, en relación al ataque de ese día a los dos hermanos.

“Lo único que dice es que ve imágenes, que cierra los ojos y ve imágenes como fotos, como imágenes cortadas, que no se acuerda de lo que pasó”, agregó.

“Eso me hace pensar que tuvo una laguna mental en el momento en que le estaba dando la esquizofrenia y no paró. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho lo único que le quedó fue esconderse y arrancar por miedo”, cerró.