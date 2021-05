Exministro de Salud Jaime Mañalich: “Estamos en una dictadura sanitaria”

El exministro de Salud Jaime Mañalich se refirió a la actual situación sanitaria producto de la pandemia del coronavirus y la labor del Gobierno con las medidas restrictivas de desplazamiento.

En conversación con el programa “Hola Chile” de La Red, el ex titular de Salud fue consultado por su expresión “dictadura sanitaria” y dijo que “es una expresión que yo he usado muchas veces y se refiere a que el mundo, no solo Chile, ha tenido que imponer desde el Estado -Parlamento, Poder Ejecutivo y Judicial- una restricción absolutamente inédita a las libertades de las personas, restricción que mucha gente no está dispuesta a aceptar, lo que ha sido uno de los problemas más graves en el manejo de la pandemia”.

“Este fin de semana largo, perdón que sea centralista, más de 70 mil autos lograron salir de la Región Metropolitana a destinos equis, lo que refleja al igual que las fiestas nocturnas, que la mantención de estas restricciones produce una violencia a las personas, a lo que hay que prestar atención”, añadió.

“Las cuarentenas prolongadas no funcionan”, aseveró el doctor Mañalich, aunque aclaró que está de acuerdo con insistir en las medidas de autocuidado como el uso de mascarillas. Asimismo, dijo que las medidas deben ser más focalizadas.

“Las medidas de restricción deben ser mucho más específicas”, dijo.

Además destacó que se comiencen a hacer pruebas de antígenos en vez de PCR. “La técnica de PCR tienen limitaciones enorme para ser usada como estrategia de control de la pandemia, porque es un examen invasivo, toma mucho tiempo el resultado, todo lo que sabemos”, dijo. “En Inglaterra la gente se hace (test de) antígenos en su casa, una vez a la semana”, agregó. “Yo era partidario de que el test de antígenos se aplicara a todas las personas que llegaran a Chile desde el 1 de enero”, agregó.

