Ministro Paris: “Vamos a continuar nuestra campaña para estimular a los más jóvenes”

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la interrogante de qué pasará cuando se termine el calendario de vacunación contra el coronavirus. La autoridad señaló que no se detendrán y que esperan que los jóvenes estén comprometidos para lograr generar el “efecto rebaño”.

“Hemos demostrado que la velocidad de vacunación no ha disminuido, hemos tenido algunas bajas, pero no se produce la caída porque no queramos vacunar, se produce porque tuvimos que manejar el stock semana tras semana”, dijo.

“Vamos a continuar nuestra campaña para estimular a los más jóvenes, tenemos varios influencers que están apoyando la iniciativa y vamos a seguir con eso”, agregó.

“Acá viene una paradoja, porque cuando queremos sacar un documento que le dé más liberad y responsabilidad a las personas que están vacunadas con ambas dosis, también estamos estimulando la vacunación”, agregó.

En esa línea, la autoridad cerró diciendo que “no vamos a tener el efecto rebaño hasta que se cumpla el 80% de la población susceptible. Eso lo vamos a lograr antes de 30 de junio y, ya vamos a poder vacunar a menores de 18 años que, siempre y cuando el ISP apruebe la vacuna Pfizer entre 12 y 17 años”.