Ministro Bellolio condena muerte de carabinero y apunta a “sectores políticos” dentro del Congreso que “normalizan la violencia”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la muerte del sargento primero Francisco Abraham Benavides García, quien falleció este lunes, tras recibir un impacto de bala en el camino interior San Andrés, en la comuna de Collipulli, Región de La Araucanía.

Sobre esto, el secretario de Estado indicó que “hay una condena frente a este hecho tan lamentable, tan violento, en donde hay un mártir de Carabineros, porque él estaba realizando sus acciones como era lo necesario que tenía que hacer”.

Sobre la violencia y cortes de ruta en ese lugar, Bellolio enfatizó que “esta es una tarea que es de Estado, que no es una tarea que es únicamente del Gobierno, tiene que ver con que no haya violencia en ninguna parte del país, en que no se normalice la violencia, en que no se justifique la misma, y hemos visto lamentablemente en el Congreso que hay quienes la justifican, la validan, votan en contra de esos mismos proyectos que pretenden además poder perseguir con mejores herramientas aquello“.

“Lamentar este hecho, aquí hay un carabinero que está en sus funciones, que finalmente fallece en sus funciones, es decir es un nuevo mártir de carabinero, y nosotros no podemos seguir normalizando una lógica de violencia hacia carabineros, una lógica de violencia en la toma de terrenos, en la toma de carreteras, simplemente no es aceptable ese nivel de violencia”, continuó en conversación con 24 Horas.

“Yo creo que ya basta, basta ya de esa violencia y que algunos lamentablemente pretenden justificar a través de distintas vías, no queremos más violencia en ninguna parte de nuestro país, queremos que haya obviamente el imperio del derecho del orden de la paz, eso es lo que estamos buscando como Gobierno y lo vamos a seguir haciendo”, dijo el ministro.

“Hay sectores políticos que están adentro del Congreso u otros que normalizan la violencia y creen que es válida el ejercicio de la fuerza para manifestar posiciones políticas y simplemente no lo es, porque es la antítesis de la democracia”, declaró finalmente.