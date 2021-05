Pase de movilidad entrará en vigencia desde el miércoles 26 de mayo

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, informó que desde el miércoles 26 de mayo entrará en vigencia el pase de movilidad, que permitirá mayores libertades de movimiento a las personas que hayan cumplido con su proceso de vacunación.

“No es un chipe libre, de hecho no se puede comparar con un carnet verde, no es decir que ya se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados”, dijo el ministro durante el balance Covid-19 de este lunes.

“Este pase no da beneficios, sino que exime de ciertas restricciones en personas que ya han completado su vacunación, y que representan un menor riesgo para otros y ellos mismos”, añadió.

¿Qué es el Pase de Movilidad?

-Es un certificado que permite a una persona que haya completado su proceso de vacunación contra el Covid-19 (dos dosis, más catorce días) el libre desplazamiento en comunas en Cuarentena y Transición, y los viajes interregionales entre comunas que estén al menos en Paso 2.

-El pase es dinámico, por lo tanto no estará habilitado si la persona es un caso confirmado de coronavirus, probable, o es un contacto estrecho.

¿Qué permite el Pase de Movilidad?

-Desplazarse libremente en comunas en Cuarentena o Transición para realizar actividades permitidas en dichas fases. Esto incluye los fines de semana y festivos.

-Realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos en fase 2.

-Igualmente se deben respetar los aforos y toque de queda.

-Se mantiene el uso obligatorio de mascarilla y el distanciamiento físico.

¿Cómo se solicita el Pase de Movilidad?

-A través de la página mevacuno.gob.cl.

-Es un código QR que puede obtenerse de manera digital o físico.

-Mayores de 70 años pueden pedir una copia impresa en consultorios o puntos de vacunación, o como alternativa, utilizar su carnet de vacunación junto su carnet de identidad.