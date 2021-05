Cuenta Pública 2020 de Contraloría reveló más de 39 mil denuncias y 638 auditorías

Jorge Bermúdez, contralor general de la República, reveló que la entidad recibió más de 39 mil denuncias y realizó un total de 638 auditorías, durante la Cuenta Pública 2020.

Según explicó, se efectuaron un total de 39.219 denuncias y sugerencias en todo el 2020, año en que comenzó la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19. Esto implica un aumento de 96% respecto al año 2019 y del 751% en relación al año 2015.

Asimismo, Bermúdez informó que hubo un total de 638 auditorías realizadas el año pasado, lo que indica una disminución con respecto al 2019 y 2018. A pesar de esto, el contralor precisó que mantiene un estándar promedio debido a la contingencia.

“En la encuesta que hicimos el año pasado, a casi 17 mil personas, fuimos reconocidos por la ciudadanía como la institución más importante que debe preocuparse en la lucha contra la corrupción”, sostuvo.

Junto a esto, aseveró que “esa confianza se ve reflejada en el número de denuncias. Si en 2015 recibimos 4.600 denuncias, en 2019 recibimos 20 mil y el año pasado recibimos 40 mil. Eso nosotros lo vemos como un reconocimiento al trabajo, en que la ciudadanía espera una respuesta a los cuestionamientos que se hacen al sector público y esa respuesta la puede dar la Contraloría”.

En cuanto a los dictámenes de la Contraloría, estos ascienden a 21.296, una cifra que presenta una disminución con respecto al 2019, pero que ha crecido de manera importante desde el 2015: “Son 21 mil situaciones que se resuelven por la Contraloría, que si no, no tendrían dónde resolverse o terminarían en tribunales“, dijo.

Por otra parte, el líder de la entidad comunicó que hubo un total de 521 requerimientos parlamentarios el año pasado, por lo que se llega a un promedio de 498 de estas demandas entre 2012 y 2020.

“Por lo menos durante mi gestión, me he encargado de asistir cada vez que me invitan a una comisión parlamentaria a dar cuenta del trabajo de la Contraloría. El año pasado tuvimos 521 presentaciones de parlamentarios, lo cual representa también un aumento sostenido de las presentaciones que recibimos de los parlamentarios cada año. Este año esperamos tener un número similar“, puntualizó.

Sumado a esto, el contralor general reveló un promedio de 5.472 observaciones seguidas entre los años 2017 y 2020, además de un 220% de incremento en recursos de protección desde 2015.

“Hoy estamos en una institución que quiere ser impulsada por datos. Esa es la visión que tenemos en nuestro Plan Estratégico, de manera de ayudar a construir la confianza en el sector público en general, y en la Contraloría en particular”, declaró finalmente.