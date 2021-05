General director de Carabineros: “No vamos a descansar ni un solo segundo hasta que logremos identificar a los responsables”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió al asesinato del sargento Francisco Benavides en Collipulli, indicando que no descansarán hasta encontrar a los responsables.

“Los carabineros somos de todos los chilenos, no somos de ningún sector en particular, y aquí todo el sistema procesal, todo el sistema que actúa en la persecución penal, tiene que dedicarse a buscar a los responsables y condenarlos como corresponde”, señaló.

“Hemos mandando al personal más especializado nuestro en Santiago, tal como lo hicimos cuando murió el cabo Nain, en tres meses, cuando se trabaja con convicción, con decisión, se logran resultados y esta no va a ser la excepción”, aseguró.

“No vamos a descansar ni un solo segundo, ni un minuto, no claudicaremos hasta que logremos identificar a los responsables, esto no puede quedar impune, la muerte de nadie“, sostuvo Yáñez.

“Nadie merece que le quiten la vida, no hay justificación para este tipo de violencia”, finalizó.