Ministro Bellolio defiende pase de movilidad y pide a los expertos “no confundir a la ciudadanía”

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, defendió el pase de movilidad para los vacunados contra el Covid-19, y aclaró que este permiso no significa un relajo de las medidas sanitarias.

“Hace 13 meses que comenzamos con confinamientos, con toque de queda, cuarentenas y para quienes nos gusta la libertad esto significa algo doloroso. Tener que haber una razón muy potente para restringir las libertades de las personas y en este caso era la salud y vida de las personas”, señaló este martes.

En esa misma línea, el ministro enfatizó que este permiso no significa que haya “chipe libre”. “Aquellos expertos que comentan eso, les pido humildemente que ayuden a no confundir a la ciudadanía. Esto no significa relajar medidas, no significa con el pase de movilidad aumenten aforos en cuarentena, como sí ocurre en otras partes del mundo”, señaló.

Bellolio señaló que este pase servirá para salir durante toda la semana, sin la necesidad de concurrir a la Comisaría Virtual, siempre cuando se cumpla los requisitos de tener las dos dosis y el plazo de 14 días.

“Y que, además, que si están en una comuna de fase 2 y quieren cruzar a otra región, tiene que ser en una comuna de fase 2 o más”, explicó.

Por último, el vocero recordó que en junio vence el Estado de Excepción y el Congreso deberá discutir si se prorroga. “Entonces, no se entiende siempre estar criticándolo todo”, sentenció.