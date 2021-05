Cathy Barriga: “Cuando despierto pienso que tuve una pesadilla. Cada mentira e injuria deberá ser comprobada”

En las últimas horas, Cathy Barriga ha publicado dos mensajes expresando tristeza por lo que ha ocurrido tras perder la reelección para la alcaldía de Maipú.

El primer texto lo subió a las historias de su cuenta de Instagram: “Hay un tipo de tristeza que no te hace llorar. Es como una pena que te vacía por dentro y te deja pensando en todo y en nada a la vez, como si ya no fueras tú, como si te hubieran robado una parte del alma“.

El segundo mensaje lo publicó en su perfil de la misma red social, con la misma foto de la historia.

Aunque no se hace referencia directa, apuntaría a los comentarios del alcalde electo de la comuna, Tomás Vodanovic, quien ha dicho que ha habido dificultad en el traspaso de información entre ambos mandos.

“Cuando despierto pienso que tuve una pesadilla… pero no, estoy viviendo esto, es real, cada mentira y cada injuria deberá ser comprobada y es ahí cuando todo cobrará sentido, las personas que crecemos sin carencias afectivas y con esfuerzo para lograr nuestras metas no dañamos a otras, construimos realidades en base al amor, que triste ver tantas personas que dañan a otras para crecer y lograr sus objetivos, pero nunca encontrarán la felicidad, la verdadera felicidad de una persona está en ver felices a otros como si fuera tu propia felicidad “, escribió Barriga.