“No existe un acto o resolución formal”: La respuesta del Gobierno sobre la Mesa Covid-19 a la solicitud del Colegio Médico

El Colegio Médico, a través de una solicitud de Trasparencia, pidió información al Gobierno sobre quiénes conforman la Mesa Asesora Covid-19.

La respuesta, firmada por al subsecretaria de Salud, Paula Daza, causó críticas en el gremio, al esta sostener que la instancia no tiene un funcionamiento formal ni tampoco tiene actas ni integrantes fijos.

“En consecuencia, y dado su funcionamiento no reglado, no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada ‘Mesa Covid-19’ y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes, no encontrándose por ende en poder de esta Secretaría de Estado”, señala el texto.

“Sin perjuicio de lo señalado, a modo de buena práctica se puede indicar que han participado en instancias de coordinación las siguientes autoridades del Ministerio de Salud: Dr. Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud; Dra. Paula Daza Narbona, Subsecretaria de Salud Pública; Dr. Alberto Dougnac Labatut, Subsecretario de Redes Asistenciales”.

“Es preocupante la respuesta del Ejecutivo mediante Transparencia porque se reconoce que las decisiones para el manejo de esta crisis en el país se toman sin que exista una instancia formal, ni con un funcionamiento normado y trazable en el tiempo. Va en contra de toda lógica sanitaria y es muy serio no poder conocer a los integrantes, no poder analizar las actas y no contar con criterios conocidos”, comentó el presidente (S) de Colmed, el doctor Patricio Meza.

La Directiva Nacional expresó su disconformidad con la respuesta debido a la incertidumbre que queda sobre la toma de decisiones, los criterios utilizados para las definiciones de las políticas publicas, los integrantes de este espacio y la opinión fundamentada de cada uno de ellos.